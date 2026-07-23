La tormenta entre Ricardo Centurión y Racing de Córdoba sumó un nuevo y explosivo capítulo. Después de las duras declaraciones del futbolista contra la institución y contra el presidente Manuel Pérez tras su salida del club, la dirigencia de la "Academia" decidió responder con firmeza y llevar el caso a la Justicia.

Lo que parecía ser una desvinculación conflictiva más en la extensa carrera del exjugador de Racing Club, Boca y San Lorenzo, terminó escalando a un enfrentamiento de alto voltaje. Desde Nueva Italia sostienen que existen motivos de sobra para respaldar su decisión y preparan una presentación judicial que podría exponer detalles desconocidos de los últimos meses del atacante en Córdoba.

Según trascendió, uno de los puntos más delicados estaría relacionado con presuntos resultados positivos en controles internos realizados por el club. Si bien no se trataría de controles antidopaje oficiales efectuados en el marco de una competencia, en Racing consideran que esos informes forman parte del contexto que derivó en la ruptura definitiva del vínculo.

A esto se suma otro episodio que también generó preocupación puertas adentro. De acuerdo con la versión que manejan desde la institución, Centurión habría dado positivo en un test de alcoholemia realizado en la vía pública, situación que se agregaría a una serie de conductas que fueron deteriorando la relación entre el jugador y la dirigencia.

Pero eso no sería todo. En Racing también apuntan a reiteradas ausencias a los entrenamientos y a incumplimientos de compromisos asumidos con el cuerpo técnico y la institución. Según entienden en el club cordobés, esos episodios terminaron por agotar la paciencia de los dirigentes y precipitaron una salida que volvió a estar rodeada de controversias.

La decisión de acudir a los tribunales llegó después de que Centurión realizara declaraciones públicas cuestionando el manejo del club y apuntando directamente contra las autoridades. Lejos de dejar pasar esos dichos, en Nueva Italia optaron por responder con documentación y avanzar por la vía legal.

De esta manera, la experiencia que había sido presentada como una nueva oportunidad para relanzar la carrera de uno de los futbolistas más talentosos de su generación terminó de la peor manera. Una vez más, el nombre de Ricardo Centurión vuelve a ocupar los titulares por cuestiones alejadas de una cancha de fútbol y ahora el conflicto amenaza con trasladarse definitivamente a los tribunales.