El entrenador de Vélez Sarsfield, Guillermo Barros Schelotto, reconoció que en algún momento recibió llamados desde Racing Club de Avellaneda pero no desde que es técnico del Fortín y no quiso confirmar su continuidad en la institución de Liniers para el año próximo.

El Mellizo fue parte del regreso de Estudio Fútbol a la pantalla de TyC Sports y si bien al ser consultado deseó seguir en Vélez durante 2027, fue cauto de lo que viene: "Tengo contrato hasta diciembre y voy a seguir, después veremos. Hay elecciones y tengo tiempo para hablar con la dirigencia. Después de aceptar seguir o no, veré qué pasa".

A su vez, si bien dijo estar al tanto de que los candidatos a presidente del Fortín (las elecciones serán el 15 de noviembre) quieren que continúe, Guillermo sostuvo: "Tenemos que hablar, hay un montón de cosas para dialogar y llegar a un acuerdo, veremos".

Además de haber reconocido que desde la Academia lo contactaron antes de marzo de 2025, cuando asumió en Vélez, el Mellizo reveló: "He tenido otras oportunidades este año, pero no de Racing".

El nombre de Barros Schelotto volvió a soñar recientemente para la Academia porque con la salida de Juan Pablo Vojvoda tras los malos resultados, quien se hizo cargo de manera interina fue Chirola Romero, pero es casi un hecho que la dirigencia encabezada por Diego Milito buscará un entrenador de renombre para el 2027 y Guillermo es del gusto del Príncipe. ¿Lo tentarán?

No le cerró las puertas a Boca

Luego de que lo hayan vinculado varias veces con Boca y pidan por su segundo ciclo, a Barros Schelotto le consultaron sobre un posible regreso al club en algún momento de su carrera: "No sé a dónde terminará la historia, puede ser como no".

A partir de esta consulta, el entrenador analizó lo que fue su ciclo en el Xeneize: "El análisis deportivo es difícil charlarlo porque muchos se dedican al resultado y otros al proceso. En esos dos años y nueve meses que estuvimos, Boca vendió por más de 100 millones de dólares, los dos torneos que dirigí los ganamos, en la Copa Libertadores en una llegamos a la semifinal y en la otra a la final".

Y agregó: "Deportivamente fue bueno. Se vendieron un montón de jugadores y el equipo sacó 10 puntos de diferencia en los torneos largos".