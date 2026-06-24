La figura de Guillermo Vilas vuelve a ocupar un lugar central en la agenda de Mar del Plata, luego de que avanzara un proyecto para que una avenida lleve su nombre en reconocimiento a su trayectoria deportiva y su vínculo histórico con la ciudad balnearia.

La iniciativa fue tratada en la Comisión de Educación del Concejo Deliberante de Mar del Plata, donde se definieron los primeros lineamientos para avanzar con el homenaje. El objetivo es dejar asentado un reconocimiento permanente a uno de los deportistas más importantes del país.

El proyecto original, impulsado por la Unión Cívica Radical, proponía rebautizar el Paseo Jesús de Galíndez. Sin embargo, la idea fue modificada para evitar conflictos con los emprendimientos comerciales que ya funcionan en esa zona de la ciudad.

Homenaje a Guillermo Vilas

Finalmente, se resolvió que el nuevo nombre quedará asignado a un tramo de la avenida de los Trabajadores, en el sector comprendido entre la Escollera Norte y la avenida Juan B. Justo, un punto clave del corredor costero marplatense.

La concejala Gabriela Azcoitía explicó que la elección responde a un criterio simbólico y deportivo, ya que Vilas solía recorrer diariamente ese sector cuando entrenaba en el Club Náutico, una etapa fundamental en el desarrollo de su carrera profesional.

En ese mismo sentido, se destacó que el extenista, hoy de 73 años, atraviesa un delicado cuadro de salud en Mónaco, lo que también impulsó a acelerar el reconocimiento en vida hacia su figura.

Homenaje a Guillermo Vilas

El vínculo de Vilas con Mar del Plata está estrechamente asociado a sus años de formación, cuando el esfuerzo diario y los entrenamientos en el Club Náutico comenzaron a perfilar a quien luego sería una leyenda del tenis mundial.

Por el momento, la Comisión decidió esperar los últimos informes técnicos municipales antes de avanzar con la aprobación definitiva, aunque todo indica que el homenaje a Guillermo Vilas está cada vez más cerca de concretarse.