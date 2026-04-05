Durante décadas, Guillermo Vilas fue sinónimo de gloria, potencia y una manera muy particular de llevar al tenis argentino a una dimensión desconocida hasta entonces. Por eso, cada vez que aparece una foto actual suya, el impacto es inmediato. En las últimas horas volvió a ocurrir: una imagen compartida por su entorno mostró cómo transcurre hoy la vida del exdeportista, alejado desde hace años del ruido público y resguardado en un plano íntimo.

El extenista vive en Mónaco junto a su familia, en una etapa marcada por la enfermedad neurodegenerativa que lo fue apartando progresivamente de la exposición. Con el paso del tiempo, su figura dejó de verse en actos, entrevistas o apariciones frecuentes, y todo lo que se conoce sobre su presente llega de manera muy medida. Esa reserva convirtió cada novedad en un hecho sensible para quienes lo siguen recordando como uno de los grandes ídolos del deporte argentino.

La foto que volvió a poner su nombre en circulación fue compartida por Phiangphathu Khumueang, su esposa, con quien está casado desde 2005. Ella suele ser, cada tanto, la persona que acerca alguna postal o breve actualización sobre el estado de Guillermo Vilas, siempre con un perfil bajísimo y sin exponer de más. En este caso, la imagen bastó para reactivar la atención alrededor de una figura que sigue despertando afecto y preocupación, incluso desde el más absoluto silencio.

La enfermedad que afecta al exnúmero uno fue el motivo central de su retiro de la vida pública. Desde hace tiempo, su salud atraviesa un deterioro que modificó por completo su rutina y su vínculo con el afuera. Así, la historia reciente de Guillermo Vilas quedó atravesada por una presencia casi fantasma, sostenida apenas por apariciones esporádicas y por el cuidado con el que su familia maneja todo lo relacionado con su intimidad.

En el verano, quien volvió a referirse a él fue José Luis Clerc, compañero de generación y alguien muy cercano a aquellos años dorados del tenis nacional. Sus palabras expusieron, con crudeza y dolor, que el panorama no es el mejor. También dejaron entrever la distancia que existe hoy entre el exdeportista y buena parte de quienes compartieron momentos importantes de su vida, una señal más del aislamiento que rodea su presente en Mónaco.

La nueva foto no cuenta demasiado y, al mismo tiempo, dice bastante. Muestra a Guillermo Vilas lejos de aquella intensidad que lo convirtió en leyenda, refugiado en un círculo pequeño y cuidado. Para el público, alcanza apenas como una ventana mínima hacia una vida completamente distinta. Pero en esa imagen también hay algo más fuerte: la persistencia emocional de un nombre que, aun en silencio, sigue ocupando un lugar enorme en la memoria colectiva.