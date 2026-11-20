El Club Eucalipto Blanco del Limay vivió una jornada especial, cargada de historia, reconocimiento y sentido de pertenencia. La institución homenajeó a 19 personas y organizaciones que, desde distintos lugares, contribuyeron a construir su identidad y acompañaron su desarrollo deportivo y social. La actividad contó con la presencia del gobernador Rolando Figueroa, la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Cordermatz, y la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone.

Bajo distintas categorías, fueron distinguidos fundadores, expresidentes, colaboradores, exjugadores, entrenadores y referentes actuales. Entre ellos estuvieron Carlos, Esteban y Zulma Robles, integrantes de los primeros pasos de la institución; Dante Toso y Marcelo Burgos, además de Sandro Riquelme y Aurora Inés Perla.

También recibieron reconocimientos Evaristo Borquez, Antonio “Toño” Borquez, Natalia Brunilda Muñoz Belmar, Makarena del Carmen Machmar Roa, Cristian Adrián “Tato” Zarza, Marcos Ortiz, Gustavo Quirquitripai, David Coronado, Gian Pierini, Gabriel Bascuñan y Manuel Pérez. La Fundación Naceres fue distinguida por su trabajo en la promoción del deporte inclusivo.

La jornada también sirvió para destacar el crecimiento de la infraestructura del club, que recibió un aporte provincial de 100 millones de pesos a través del programa Clubes Sociales. Con esos recursos, la institución pudo construir un edificio de vestuarios y sanitarios de aproximadamente 105 metros cuadrados, incorporar tribunas y un gimnasio, además de realizar trabajos de mampostería, techado y acondicionamiento de sus instalaciones.

El vicepresidente de Eucalipto Blanco del Limay, Alejandro Santi, remarcó la importancia de consolidar un espacio que trascienda lo deportivo y funcione como punto de encuentro para el barrio. “Siempre tuvimos la visión de construir un club más lindo, social, que contenga el barrio”, expresó.

"Realmente se han incorporado muchísimos metros cuadrados nuevos y se han realizado numerosas refacciones, que mejoran ampliamente la calidad de los servicios que brinda el club” expresó María Fernanda Villone, Secretaria de Deportes, quien además resaltó que “Es una institución muy social. Recién hablábamos con la comisión y destacábamos que todo esto se hace mucho a pulmón, con muchísimo trabajo. Queremos felicitarlos porque, más allá del aporte social que realiza el club, se nota el compromiso de la dirigencia, de los atletas, de los deportistas y también de las familias de cada uno de ellos”.

El acto contó con la visita del Gobernador de Neuquén; Rolando Figueroa

Por su parte, Josefina Codermatz, Ministra de deportes, resaltó que “Es súper importante estar en territorio, recorrer los clubes y conocer de cerca el trabajo que realizan. Realmente, las inversiones que se hacen en los clubes sociales siempre terminan siendo mayores, porque cuentan con la colaboración de los socios, de alguna empresa y también con el trabajo de los propios integrantes de la institución” dijo en diálogo con Grito Sagrado.

El trabajo de Eucalipto Blanco del Limay también se refleja en diferentes iniciativas comunitarias. La institución implementó becas deportivas y cuotas reducidas para facilitar el acceso de chicos y jóvenes a las actividades. Además, cede gratuitamente sus instalaciones para los entrenamientos de las selecciones Sub 13 y Sub 15 de LIFUNE, organiza encuentros de fútbol infantil con escuelas barriales y desarrolla propuestas inclusivas junto al Hospital Heller.

De esta manera, el club continúa fortaleciendo su rol dentro de la comunidad neuquina, combinando crecimiento institucional, formación deportiva y compromiso social. Una jornada que permitió mirar hacia atrás, reconocer a quienes hicieron posible el camino recorrido y seguir construyendo el futuro de una institución que tiene en su gente su mayor patrimonio.

Nota en Grito Sagrado: