Franco Colapinto puso primera en el histórico estreno de la Fórmula 1 en Madrid. El argentino de Alpine salió a pista en el nuevo Madring, un circuito que todos los pilotos enfrentaron por primera vez y que exige máxima precisión por sus curvas rápidas, cambios de elevación y la cercanía de los muros.

Para el piloto argentino, el objetivo estuvo puesto principalmente en conocer el comportamiento del Alpine sobre un escenario completamente nuevo. comenzó la práctica con un programa de trabajo progresivo y, a medida que avanzaron los minutos, fue mejorando sus registros. completó 24 vueltas registrando un tiempo de 1m35s933, y en el puesto 14°. Pierre Gasly, su compañero, fue 0s105 más rápido y terminó 12°.

La primera sesión tuvo a George Russell como el más rápido, con un tiempo de 1:34.077, seguido por su compañero de Mercedes, Kimi Antonelli. Charles Leclerc y Lewis Hamilton completaron las primeras posiciones, mientras que Max Verstappen y Lando Norris también se metieron entre los protagonistas de la tanda.

Ahora, las acciones continúan con la segundo FP 2, que se desarrollará desde las 12hs. Ya el día sábado tendrá la tercera sesión de entrenamiento a las 7:30, y la clasificación desde las 11hs.

El Madring representa un desafío particular para todos los protagonistas de la Fórmula 1. El trazado tiene 5,416 kilómetros y 22 curvas, con sectores de alta velocidad combinados con frenadas fuertes y una espectacular curva peraltada conocida como La Monumental.

Cronograma del GP de España:

Viernes 11 de septiembre

Práctica libre 1: 8.30 hs.(Finalizada)

Práctica libre 2: 12.00 hs.

Sábado 12 de septiembre

Práctica libre 3: 7.30 hs.

Clasificación: 11.00 hs.

Domingo 13 de septiembre

Carrera a 57 vueltas: 10.00 hs.

Todos horarios de Argentina.