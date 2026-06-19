La victoria de la Selección Argentina frente a Argelia en el debut del Mundial 2026 dejó múltiples repercusiones. Más allá de los tres goles de Lionel Messi, una de las declaraciones del capitán albiceleste terminó generando impacto fuera del fútbol y llegó directamente hasta Rafa Nadal, quien respondió públicamente al rosarino con un mensaje cargado de admiración.

Luego del encuentro, Messi habló sobre distintos aspectos de su presente y sorprendió al revelar que actualmente está viendo la serie documental basada en la carrera del ex tenista español. El campeón del mundo explicó que se siente identificado con varias características de la personalidad del mallorquín y remarcó la disciplina que ambos mantienen en sus respectivas trayectorias.

“Estamos mirando la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho con él. Creo que somos muy parecidos en ese sentido, que siempre quiero dar el máximo y siempre me quiero sentir bien”, expresó el futbolista argentino, cuyas palabras rápidamente comenzaron a viralizarse en redes sociales entre fanáticos del tenis y del fútbol.

Rafa Nadal agradecido con Leo Messi

La reacción de Rafa Nadal no tardó en aparecer. A través de una historia publicada en Instagram, el ex número uno del mundo compartió el video de las declaraciones de Lionel Messi y acompañó la publicación con un mensaje de agradecimiento y felicitación por el arranque de Argentina en la Copa del Mundo.

“Gracias Messi. Y enhorabuena por el gran arranque en el Mundial”, escribió el español, dejando en claro el respeto mutuo que existe entre ambos deportistas. El gesto fue celebrado por miles de usuarios que destacaron el vínculo simbólico entre dos figuras históricas del deporte internacional.

El cruce entre Messi y Nadal volvió a poner en primer plano algunas similitudes que marcaron sus carreras. Tanto el argentino como el español construyeron trayectorias llenas de títulos y récords, pero también fueron reconocidos por sostener una mentalidad competitiva constante y una fuerte autoexigencia a lo largo de los años.

La repercusión también alcanzó a Toni Nadal, histórico entrenador y tío de Rafa, quien se refirió públicamente a las palabras del capitán argentino. Durante una entrevista, el entrenador reconoció la admiración que siente por el futbolista y valoró que su sobrino pueda servirle de inspiración.

“Me enteré de lo que dijo Messi. Soy admirador suyo. Es increíble que Rafael le sirva de inspiración”, comentó Toni Nadal. Además, profundizó sobre las similitudes entre ambos ídolos deportivos: “En la vida hay que ser muy exigente y Messi lo ha sido siempre. Siempre quiso dar su mejor versión y en eso coincide con Rafael”.