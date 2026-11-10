La intervención de Ueno Bank en Paraguay generó un fuerte impacto en el mundo del fútbol y habría alcanzado al entrenador de la selección guaraní, el argentino Gustavo Alfaro. Según trascendió, el director técnico oriundo de Rafaela, Santa Fe, tendría depositados entre 7 y 10 millones de dólares en la entidad financiera, fondos a los que actualmente no podría acceder debido a la crisis bancaria.

La situación también afectaría a futbolistas de la Albirroja. De acuerdo con la información difundida al menos diez integrantes del seleccionado tendrían ahorros depositados en el banco intervenido por el Banco Central de Paraguay, en medio de los problemas de solvencia que atraviesa la entidad.

El caso tomó mayor dimensión porque Ueno Bank también era patrocinador oficial de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), por lo que las consecuencias de la intervención alcanzaron a distintos sectores de la actividad deportiva.

Futbolistas paraguayos buscan recuperar sus ahorros

La preocupación entre los jugadores fue confirmada por representantes de Futbolistas Asociados del Paraguay (FAP). Su presidente, el ex jugador de Independiente de Avellaneda, Rogelio Delgado, sigue de cerca la situación de los profesionales que tenían cuentas en la entidad.

El abogado Rodrigo Codas explicó en declaraciones a Cardinal Deportivo que el problema también afecta a futbolistas que desarrollan sus carreras en el exterior y que conservaban parte de sus ahorros en Paraguay.Según señaló, muchos de ellos ya no utilizan diariamente el sistema financiero paraguayo, pero mantienen allí fondos que ahora no pueden retirar con normalidad.

Ante este escenario, Codas planteó la posibilidad de avanzar con una presentación judicial colectiva para representar a los damnificados. La estrategia buscaría reunir los reclamos en una sola demanda, en lugar de que cada afectado inicie un proceso por separado. El perjuicio económico conjunto podría rondar los 10 millones de dólares, según las estimaciones mencionadas por el abogado.

La respuesta de la Asociación Paraguaya de Fútbol

La crisis también motivó un pronunciamiento de la Asociación Paraguaya de Fútbol. A través de un comunicado, el organismo expresó su preocupación por la situación que atraviesan numerosas familias y manifestó su solidaridad con las personas afectadas.

La APF reconoció además el impacto que el conflicto tiene dentro del ámbito deportivo y aseguró que acompaña a los clubes, futbolistas y demás integrantes del fútbol paraguayo perjudicados por la intervención bancaria.

También informó que puso en marcha acciones para asistir a los damnificados y buscar respuestas frente al escenario financiero. Por ahora, la situación mantiene en alerta a jugadores y representantes del fútbol paraguayo. En el caso de Alfaro, la cifra que tendría depositada en ueno bank lo ubicaría entre los afectados de mayor exposición económica, aunque el monto informado no fue confirmado oficialmente.