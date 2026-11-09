En el marco de las primeras medidas económicas de su gestión, el recién asumido presidente de Paraguay, Pedro Alliana, ordenó formalmente que los contribuyentes afectados por la disolución e intervención del Ueno Bank queden eximidos de abonar multas, recargos por mora e intereses punitorios. La instrucción presidencial se dio a conocer este lunes tras una reunión de trabajo celebrada en el Palacio de los López con el director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, orientada a amortiguar el impacto del colapso financiero sobre la actividad económica de los usuarios.

La disposición busca brindar alivio directo y flexibilidad administrativa a las personas físicas y empresas que operaban de forma exclusiva con la entidad bancaria intervenida el pasado 3 de noviembre por el Banco Central del Paraguay (BCP). Ante la imposibilidad momentánea de disponer de su capital por el congelamiento de activos, el Poder Ejecutivo encomendó a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) diseñar mecanismos extraordinarios que faciliten el cumplimiento de los compromisos fiscales sin aplicar sanciones punitivas a los damnificados.

Con esta decisión, la nueva administración intentó fijar una postura de contención estatal frente a los desbordes originados por la crisis bancaria que afectó a más de 2,9 millones de clientes privados en todo el territorio nacional. "Ningún paraguayo debe pagar las consecuencias de un problema que no provocó", manifestó Alliana a través de sus canales oficiales, ratificando su compromiso de coordinar con los organismos financieros y recaudadores para que la parálisis de los depósitos no afecte la estabilidad de las economías familiares ni comerciales.