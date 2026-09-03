El futuro de Gustavo López podría estar lejos de los micrófonos y las cámaras. El periodista deportivo sorprendió durante una charla al aire al revelar que tiene una fuerte aspiración política y que, llegado el momento, le gustaría competir por un cargo en el lugar donde nació y pasó gran parte de su vida.

La inesperada confesión ocurrió durante el tradicional pase que comparte con Toti Pasman en Radio La Red, mientras ambos analizaban la actualidad de Independiente. En medio de la conversación apareció el nombre de Néstor Grindetti, actual presidente del club, y el debate derivó rápidamente hacia su futuro después de las próximas elecciones.

López fue muy crítico con la conducción del dirigente en el Rojo, especialmente por las decisiones tomadas durante la temporada. El periodista cuestionó la salida de Gustavo Quinteros y las posteriores ventas de Gabriel Ávalos, Maxi Gutiérrez y Kevin Lomónaco, movimientos que, según su mirada, debilitaron al plantel en plena competencia.

Gustavo López y un deseo enorme

En ese contexto, el conductor lanzó una contundente frase sobre Grindetti y su relación con la política de Lanús, distrito que gobernó durante varios años. “Con lo que está haciendo en Independiente no puede volver ni a Lanús”, expresó Gustavo López, aunque inmediatamente aclaró que hablaba con especial cuidado porque se trata de la ciudad con la que mantiene un vínculo personal.

Fue entonces cuando apareció la revelación que dejó sorprendido a Toti Pasman. “Con todo respeto por Lanús, por supuesto, porque es mi ciudad. Y porque quiero ser su intendente”, afirmó López, dejando en claro que su deseo no es solamente una especulación pasajera, sino una posibilidad que contempla para su futuro.

Ante la consulta de su compañero sobre si realmente quería ocupar ese cargo, el periodista fue contundente y no dejó lugar a dudas. “Sí, sí, es mi sueño”, respondió. La declaración generó una inmediata reacción de Pasman, quien entendió el peso de aquella frase y rápidamente anticipó que podía convertirse en un verdadero titulazo.

Gustavo López y un deseo enorme

Pero Gustavo López también explicó que antes de pensar en una candidatura debería atravesar un proceso personal. “Primero tengo que volver a vivir ahí”, sostuvo, y recordó que nació en Lanús, donde permaneció durante 37 años, estudió y trabajó en la panadería familiar, un negocio que todavía conserva aunque actualmente se encuentra alquilado.

Además, el periodista contó que todavía mantiene la casa que pertenecía a su madre y detalló cómo imagina el camino antes de lanzarse a la política. “Tengo que volver, vivir unos años, ver cómo está la gente, escucharla, saber qué necesita, hablarle, y ahí ser candidato, porque yo veo mal a Lanús”, aseguró. Así, dejó abierta la puerta a un futuro alejado del periodismo deportivo y con la política como nuevo desafío.