Noruega protagonizó uno de los hechos más curiosos y simbólicos del Mundial 2026. En la victoria por 4-1 frente a Irak, la selección europea se convirtió en la primera de la historia en alinear a tres hijos de futbolistas que también disputaron una Copa del Mundo.

Los protagonistas fueron Erling Haaland, Alexander Sörloth y Kristian Thorstvedt, quienes compartieron formación en el debut mundialista de Noruega en Estados Unidos. Lo llamativo es que sus padres —Alf-Inge Haaland, Goran Sörloth y Erik Thorstvedt— jugaron juntos para Noruega en el Mundial de 1994.

El récord se produjo el 16 de junio de 2026, durante la primera fecha del Grupo I del Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá. Además de la marca histórica, Noruega dejó una gran imagen futbolística gracias al doblete de Haaland y a una actuación que la posiciona como una de las selecciones revelación del torneo.

La marca histórica que logró Noruega

Nunca antes una selección había presentado simultáneamente en un Mundial a tres futbolistas cuyos padres también habían participado de la competición.

El dato adquiere aún más relevancia porque los tres progenitores compartieron plantel en una misma generación. La coincidencia generacional convierte al caso noruego en un fenómeno prácticamente único dentro de la historia de la FIFA.

Mientras otras selecciones tuvieron casos aislados de padres e hijos mundialistas, ninguna había logrado reunir tres herederos futbolísticos dentro de un mismo equipo y en un mismo partido.

Los padres que también jugaron el Mundial

El apellido más reconocido es el de Alf-Inge Haaland, ex futbolista de Nottingham Forest, Leeds United y Manchester City.

Su carrera quedó marcada por la recordada rivalidad con Roy Keane, una lesión grave y un retiro prematuro a los 28 años.

Por su parte, Goran Sörloth, padre de Alexander, desarrolló gran parte de su trayectoria en el Rosenborg, uno de los clubes más importantes de Noruega.

El tercero es Erik Thorstvedt, histórico arquero del Tottenham Hotspur y una de las figuras más destacadas del fútbol noruego durante los años noventa.

Los tres integraron el plantel que disputó el Mundial de Estados Unidos 1994.

El antecedente de Noruega en Estados Unidos 1994

La participación de Noruega en aquella Copa del Mundo quedó marcada por una de las fases de grupos más insólitas de la historia.

La selección terminó última en una zona donde Italia, Irlanda, México y Noruega finalizaron todos con cuatro puntos.

La diferencia de gol y otros criterios de desempate dejaron eliminados a los noruegos en primera ronda.

Treinta y dos años después, sus hijos vuelven a encontrarse en el mismo país donde sus padres compartieron Mundial, aunque con expectativas muy diferentes.

Cómo llega Noruega al Mundial 2026

La actual generación noruega es considerada por muchos analistas como la mejor de la historia del país.

Con figuras consolidadas en las principales ligas europeas, Noruega combina experiencia internacional, potencia física y capacidad goleadora.

La gran referencia es Erling Haaland, delantero del Manchester City y una de las máximas estrellas del fútbol mundial.

Su doblete frente a Irak confirmó el gran momento de una selección que busca superar ampliamente lo realizado en 1994.

¿Puede Noruega ser la sorpresa del Mundial?

La goleada sobre Irak fortaleció la idea de que Noruega puede transformarse en una de las revelaciones de la Copa del Mundo.

Además de Haaland, el equipo cuenta con futbolistas de nivel internacional como Alexander Sörloth, Martin Ødegaard y Kristian Thorstvedt.

La clasificación a octavos de final aparece como el primer objetivo, aunque el rendimiento mostrado en el debut alimenta expectativas mayores.