Noruega goleó a Irak por 4 a 1 en el Gillette Stadium de Foxborough y arrancó con pie derecho en el Grupo I del Mundial 2026 que se juega en Estados Unidos, México y Canadá.

El conjunto de Ståle Solbakken, que regresaba a una Copa del Mundo por primera vez desde 1998, impuso su jerarquía ante un equipo iraquí que disputaba su primer torneo desde 1986. La figura del partido fue Erling Braut Haaland, quien anotó un doblete para liderar la victoria noruega desde el primer tiempo.

Irak, dirigido por Graham Arnold, plantó cara durante los primeros compases del encuentro con una intensa presión alta que llegó a incomodar al rival, pero el desgaste físico acumulado pasó factura en la segunda mitad. El tercer gol llegó en el minuto 76 mediante un remate de cabeza de Leo Østigård, asistido por Martin Ødegaard tras un saque de esquina. Ya en el tiempo de descuento, el propio delantero iraquí Aymen Hussein selló el marcador con un autogol en el 90′+6′, en un final agridulce para el atacante que además había tenido que recibir atención médica por lesión minutos antes.

Con esta victoria, Noruega suma sus primeros tres puntos en el Grupo I, que también integran Francia y Senegal. Irak, por su parte, cierra su debut mundialista con una derrota que refleja la diferencia de nivel entre ambas selecciones en la segunda mitad, pese a la capacidad de resistencia que mostró durante buena parte del encuentro. El conjunto europeo demostró tener argumentos suficientes para competir en la fase de grupos del torneo.

Un par de centros, en un tiro de esquina y en una falta, no llegaron a Haaland, la gran tentación de Noruega en ataque. Irak juega más replegado ahora. Ali Al-Hamadi conectó dentro del área, presionado, y definió desviado. Un buen intento de Irak, que no especula y recibe la presión rápida de los noruegos.

Un comienzo atractivo en Boston, con llegadas a las áreas de ambos equipos, aunque sin darle demasiado trabajo a los arqueros. Jalal Hassan, de Irak, controló bien dos centros. Saca Irak con un pelotazo al modo rugby al lateral, cerca de la línea de fondo rival, y ya está en disputa el partido entre Irak y Noruega por el grupo I.

Tras la pausa de hidratación, Haaland apeló a su hambre de gol, se arrojó sobre la pelota llegando por el segundo palo en un centro bajo, con dos defensores en la marca, y anotó por primera vez en un Mundial. Noruega gana por 1-0 en su regreso a un Mundial tras 28 años.

Ante tres rivales que miraban hacia la pelota, Aymen Hussein llegó para conectar de cabeza, de pique al suelo, tras un centro desde la izquierda de Amir Al-Ammari, que apeló a su habilidad para hacerle el espacio. Irak empata. Están 1 a 1.

Una falla en la defensa de Irak fue aprovechada por Haaland para anotar el 2 a 1. El toque de Zaid Tahseen hacia el arquero quedó corto y cuando Hasan quiso despejar estaba el Androide, que había ido a presionar, para poner su pierna y convertir.

El primer tiempo se va con Irak teniendo dos chances para empatar en el último minuto de los cinco de descuento. Primero, Ali Al Hamadi le ganó en el pique a los defensores y cuando iba a rematar le pellizcaron la pelota desde atrás para enviarla al córner. En la ejecución del tiro de esquina, Akam Hashem tomó la pelota tras el despeje, apeló a una gran media vuelta y se fue apenas desviada, rozando la red del lado externo. Muy cerca de la igualdad.

Haaland quedó mano a mano con el arquero ante otro error grotesco en la defensa de Irak, buscó su hat-trick y Hasan le puso el cuerpo a la pelota para evitarlo cuando el delantero cruzó el remate.

El último cambio en Noruega es para que Martin Odegaard se lleve los aplausos al retirarse. En su lugar ingresa Patrick Berg.

Un tiro de esquina al primer palo ejecutado por Martin Odegaard le da alivio a Noruega: todos miraban a Haaland, pero el recién ingresado Ostigard apareció suelto para cabecear de frente al arco y poner el 3 a 1.

El que nunca bajó los brazos fue Erling, que en el sexto minuto de descuento sí fue el autor intelectual del 4 a 1. Les pidió a sus compañeros con gestos muy ampulosos ir a buscar el centro en un tiro libre en el que Julian Ryerson y Patrick Berg deseaban conservar la pelota junto a un lateral. Sin embargo, la actitud del gigante noruego los entusiasmó, el balón llegó al área tras un cambio de frente y, como si fuera la primera jugada o si estuvieran 0-0, Haaland la peleó en el segundo palo para ponerla de cabeza adentro. Kristian Thorstvedt no pudo empujarla, el arquero se chocó con dos compañeros y Aymen Hussein, un delantero que defendía el palo, no logró despejar y anotó en contra.

Es el final con otro gol. Noruega goleó a Irak en Boston por 4-1, con dos goles de Haaland, que hasta la última jugada pidió ir por más en un tiro libre que sus compañeros querían conservar la pelota. Y esa acción terminó en festejo porque el Androide cabeceó en el segundo palo y uno de los iraquíes que estaba en la línea, Aymen Hussein, no pudo sacarla y anotó en contra, chocando con el arquero y otro compañero.

La Previa

Desde las 19, en el Boston Stadium, Irak y Noruega jugarán por la primera fecha del Grupo I de la Copa del Mundo de la FIFA. En el retorno de ambos seleccionados a la gran cita, los noruegos se perfilan como favoritos y con pretensiones de protagonismo.

Será el debut del goleador Erling Haaland en un mundial, figura estelar del conjunto nórdico que irá por una gran participación, luego de su última incursión en Francia 98 donde alcanzó los 8vos de final.

El seleccionado que dirige Stale Solbakken cuenta con grandes nombres entre sus filas además de delantero del Manchester City. El mediocampo tendrá a Martin Ødegaard del Arsenal, más el delantero Alexander Sørloth del Atlético Madrid, sumando la juvenil promesa del RB Leipzig: Antonio Nusa. En el fondo cuenta con Ørjan Nyland, arquero del Sevilla, más defensores que militan en las principales ligas de Europa.

Noruega y una presentanció al estilo Vikingo

En frente estará Irak, país asiático que jugará su segunda Copa del Mundo, la primera en México 86. Llegó a la actual cita luego de superar en el repechaje a Bolivia por 2-1.

Graham Arnold tendrá la difícil misión de sobrevivir en un grupo con tres potencias, y para ello contará con tres pilares de su equipo: Aymen Hussein; delantero potente que le dio el triunfo ante Bolivia; Zidane Iqbal, mediocampista con pasado en el Manchester United, y Amir Al-Ammari: El motor del mediocampo. Además cuenta con al histórico arquero y Jalal Hassan, más el defensor Rebin Sulaka y el atacante Ali Al-Hamadi.

Irak fue elmúltimo clasificado al mundial, superando a Bolivia en el repechaje

Probables formaciones:

Irak: Ahmed Basil; Merchas Doski, Akam Hashim, Zaid Tahseen, Hussein Ali; Aimar Sher, Amir Al Ammari, Ibrahim Bayesh, Youssef Amyn; Aymen Hussein y Ali Al Hamadi. DT: Graham Arnold.

Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Oscar Bobb, Sander Berge, Martin Ødegaard, Antonio Nusa; Erling Haaland y Alexander Sørloth. DT: Ståle Solbakken.

Hora: 19

Árbitro: Pierre Ghislai Atcho (GAB)

VAR: Amin Mohamed (EGI)

Estadio: Boston Stadium