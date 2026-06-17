En un Mundial donde las cámaras siguen cada movimiento de las máximas figuras del planeta, hay un detalle que no pasa desapercibido. Más allá de los goles, las atajadas o las sorpresas dentro de la cancha, los botines rosas y fucsias se transformaron en uno de los fenómenos más llamativos de la Copa del Mundo 2026.

Basta con mirar cualquier partido para encontrar el mismo patrón. Delanteros, mediocampistas, defensores e incluso arqueros lucen colores fluorescentes que resaltan sobre el verde del césped. La tendencia atraviesa selecciones, continentes y marcas deportivas, convirtiéndose en una verdadera marca registrada de este Mundial.

Lejos de ser una simple cuestión estética, detrás de esta elección existe una poderosa estrategia comercial. Adidas, Nike, Puma, New Balance y Skechers lanzaron en los meses previos al torneo colecciones con tonalidades similares, apostando por colores capaces de captar la atención tanto en las transmisiones televisivas como en las redes sociales.

La explicación también tiene un respaldo en el mundo de la moda. La consultora internacional WGSN ubicó al "Electric Fuchsia" entre los colores dominantes para 2026, una tendencia que rápidamente fue adoptada por las principales marcas deportivas. El objetivo era claro: llevar esa moda a los escenarios más observados del planeta.

Y si hay una vidriera global, esa es el Mundial. Cada partido reúne millones de espectadores y cada imagen puede recorrer el mundo en cuestión de segundos. En ese contexto, los botines rosas generan un contraste visual inmediato, aparecen con mayor fuerza en fotografías y videos y multiplican su impacto en plataformas digitales.

Los especialistas en marketing deportivo también destacan otro factor: estos colores suelen asociarse con personalidad, confianza y seguridad. En una competencia donde cada detalle cuenta, la imagen también juega su propio partido.

La Selección Argentina no escapa a esta tendencia. Gran parte de los futbolistas de la Scaloneta utilizan modelos rosas o fucsias, reflejando una moda que se extendió por todo el plantel. La principal excepción es Lionel Messi. El capitán argentino luce unos botines especialmente diseñados por Adidas, los F50 "El Último Tango", una edición que homenajea sus dos décadas de relación con la marca y sus seis participaciones mundialistas.

Mientras el balón sigue rodando y las selecciones buscan la gloria máxima, otro campeonato parece jugarse en paralelo. Es el de las marcas, la imagen y las tendencias. Y en esa competencia, al menos por ahora, el gran ganador tiene un color definido: el rosa.