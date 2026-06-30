En otro de los duelos de alto vuelo en esta jornada mundialista, Noruega eliminó a Costa de Marfil con otro gol de Erling Haaland, que quedó escolta de Lionel Messi en la tabla de goleadores del Mundial 2026. El artllero del Manchester City sigue dando que hablar en su primera Copa del Mundo y acumula ya cinco tantos, poniéndose a tiro del crack argentino, que comanda con seis.

A cinco minutos para el final, un Haaland que no había tenido un gran partido apareció para darle el tanto definitivo a los Vikingos, que sacaron a los Elefantes apelando a su goleador. El '9' apareció por el centro del área para conectar el centro de Patrick Berg y, a pesar de una definición defectuosa de zurda, la pelota ingresó como pidiendo permiso para materializar una victoria que ubica a Noruega en octavos, donde enfrentará a Brasil.

De esta manera, el Androide se adelantó a otro gran aspirante a máximo artillero del Mundial 2026, a la espera aún del duelo entre Francia y Suecia. Kylian Mbappé, con 4 tantos, y su ladero Ousmane Dembelé, con otros cuatro, son dos que están a la expectativa para superar al crack argentino en la cima de la tabla. Otro de los que tiene la misma cantidad es Vinícius Junior, que no marcó ayer en el 2-1 de Brasil ante Japón pero ya se garantizó jugar un partido más. Justamente, será Noruega el rival de la Verdeamarelha.

Así está la tabla de goleadores