Hace 60 años, River Plata que venía de perder la final de la Copa Libertadores 1966 con Peñarol de Montevideo, jugó un partido amistoso en La Visera ante Colo Colo de Chile.

Ver al plantel "Millonario" un encuentro internacional en Cipolletti era algo impensado para esos días y mucho más para la actualidad, más aún, como lo hizo y pasó, lo hizo con la camiseta del albinegro.

Los de Núñez venían de perder (4 a 2) sólo 5 días antes, la finalisima de la Copa Libertadores de América en el Estadio Nacional de Chile, contra Peñarol (Uruguay),derrota que le valío el mote de "Gallinas".

River cumplia 65 años ese 25 de mayo de 1966, en 1901. Dicho cotejo constituyó el primer amistoso internacional en el mítico reducto albinegro.

En un gesto del entonces presidente Antonio Vespucio Liberti, titular de River Plate), y a pedido de la dirigencia local. Los de Nuñéz homenajearon al Club Cipolletti, utilizando su camiseta para disputar el amistoso frente al elenco trasandino.

Las crónicas de la época, mostraron a River Plate con la casaca de Cipolletti

El triunfo de los "blanquinegros" de Núñez fue claro y contundente, 4 a 1 el resultado final. River, que empezó perdiendo, dio vuelta el resultado en el segundo tiempo con goles del joven Rivarola, Daniel Germán Onega, el uruguayo Luis Cubilla y el brasileño Delem, en un trámite donde fue neto dominador,

En dicho encuentro, los "Millonario" ganaron la Copa 25 de Mayo", donada por el Municipio Cipoleño, que por entonces tenía como intendente el doctor Julio Dante Salto.

Raro, extraño, impensado, llegó a Cipolletti a festejar su cumpleaños numero 65 y se calzo la blanca y negra. Un gesto que conmovió al numeroso público que colmaba las instalaciones.

*El motivo que habría llevado al Millonario a vestir la casaca albinegra se debe a similitud con los colores del rival. La clásica roja y blanca era similar a la 100% blanca del conjunto chileno. Sin embargo, se especula con que River no quiso utilizar la remera tradicional por una especie de "duelo" tras la dura derrota en la Libertadores.

River vestido de Cipolletti, venció por 4 a 1 a Colo Colo en La Visera de Cemento y con los colores de Cipolletti. Los goles fueron de Miguel Rivarola, Luis Cubilla, Daniel Onega y Delem.

Dicen las crónicas de la época, que "la gente saludó con caluroso entusiasmo la demostración del equipo de River , que presentó un mix de titulares y suplentes. La fiesta patria en Cipolletti se volvía inolvidable para los locales".