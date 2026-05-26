Ulises Bueno cumplió promesa tras el título de Belgrano

El cantante cuartetero Ulises Bueno cumplió una promesa tras la consagración de Belgrano de Córdoba como campeón en Primera División del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional recorriendo en bicicleta el trayecto desde Córdoba hasta Alta Gracia. La promesa surgió cuando el equipo del barrio Alberdi perdía 2 a 1 ante River Plate. En ese momento, el artista pidió que el club diera vuelta el resultado y se comprometió a pedalear hasta la ciudad de Alta Gracia para agradecer a la Virgen de Lourdes en caso de lograr el título. El campeonato se dio en una fecha muy especial: el día que Rodrigo, su hermano, cumpliría 53 años.

Este lunes, el cuartetero inició el recorrido acompañado por otros hinchas y seguidores. Durante el ingreso al santuario de la Virgen de Lourdes en Alta Gracia, Ulises se mostró emocionado, rodeado de fanáticos y simpatizantes de Belgrano. El cantante expresó: “Venimos a cumplir la promesa. Si Belgrano ganaba nos veníamos de Córdoba en bici”. Al ser consultado por la prensa sobre sus sensaciones, la voz se le quebró y manifestó: “Una emoción terrible. La verdad que mi hermano hubiera estado muy contento por lo que pasó y... nada, un besito al cielo”.

El trayecto cubrió casi 40 kilómetros, distancia habitual para peregrinos que visitan la gruta, especialmente cada 11 de febrero, día de la Virgen de Lourdes. Al llegar, Ulises permaneció varios minutos en silencio ante la imagen religiosa, antes de saludar a quienes lo aguardaban y posar para fotografías.

En redes sociales, Ulises Bueno también recordó a su hermano, Rodrigo, quien hubiese cumplido 53 años el domingo, publicando un reel con imágenes y fragmentos de shows. El artista agradeció a Belgrano, a Dios y a su hermano, escribiendo: “Gracias Belgrano de mi vida, gracias Dios, gracias Potro. Somos campeones”. En declaraciones posteriores, el cantante reconoció el esfuerzo del recorrido y agradeció a la gente que lo alentó durante el trayecto, destacando la presencia de numerosos hinchas y promesantes que acudieron al santuario, muchos de ellos dejando camisetas y calcomanías del club como ofrenda ante la Virgen de Lourdes.

El episodio se inscribe en la serie de celebraciones y manifestaciones de fe que siguieron al primer título de Belgrano en la máxima categoría del fútbol argentino, con la figura de Ulises Bueno y la devoción popular como protagonistas de una jornada marcada por la emoción y el agradecimiento.

“Ya llegamos. Gracias por acompañarme, mi hermano estaría feliz”, publicó, en sus redes sociales al culminar el recorrido en bicicleta hacia Alta Gracia. Un día antes de la consagración del equipo de fútbol, Beatríz Olave (madre de Rodrigo y Ulises) había compartido su máximo deseo que trminó cumpliéndose.

“¿A dónde te fuiste Rodrigo? ¡A la cancha de Belgrano! Que hoy sea tu día maravilloso y danos una alegría a todos, desde el cielo, desde donde estés. ¡Sentate en la tribuna! ¡Te amo hijo, te amo! Aguante Belgrano”, exclamó Bety, rodeada de todo lo que al cantante le gustaba: una torta decorada con los colores celeste y blanco, velas con el número 53 y varias estrellitas junto al escudo del club de sus amores, Belgrano de Córdoba. Combinó el homenaje con una camiseta, una peluca de pelo celeste y unos anteojos celestes, el look perfecto para una mamá que nunca deja de alentar.

El mensaje de Olave en la descripción del video, dirigido directamente a su hijo, condensó todo lo que siente una madre en un día así: “Feliz cumpleaños, hijo mío. Espero que estés sentado en la tribuna del Kempes para tener el mejor regalo que hoy Belgrano salga campeón y será el mejor regalo que te podemos dar todos los que te queremos, porque es lo que más amaste en tu vida, tu cuadro preferido. Celeste, mi corazón es celeste....”.