La historia de Ricardo Centurión en Racing de Córdoba terminó como tantas otras etapas de su carrera: envuelta en polémica. Luego de que el club decidiera rescindirle el contrato por reiterados actos de indisciplina, el ex jugador de Racing Club y Boca Juniors salió al cruce de la dirigencia con un explosivo descargo que sacudió al fútbol argentino.

Todo comenzó cuando el presidente de la institución, Manuel Pérez, brindó detalles de los motivos que llevaron a la desvinculación del futbolista. El dirigente aseguró que el delantero acumuló ausencias a entrenamientos, faltó a sesiones de kinesiología y agotó la paciencia de la dirigencia, que había apostado por su recuperación deportiva y personal.

"Nos colmó la paciencia", afirmó Pérez, quien además reveló que el futbolista todavía no había devuelto algunos bienes que el club le había facilitado durante su estadía en Córdoba.

Sin embargo, lejos de bajar el perfil, Centurión eligió responder públicamente y lo hizo con una serie de publicaciones en redes sociales cargadas de acusaciones. La más fuerte estuvo dirigida directamente al mandatario de la Academia cordobesa.

"Ay, Manuel Pérez. Cuando yo hable de vos, se te van a ir las elecciones y tu mentira. Un dictador con un hijo con un mismo problema", escribió el atacante en una historia de Instagram.

Pero el descargo no terminó ahí. En otro mensaje, el exfutbolista de San Lorenzo y Vélez redobló la apuesta y apuntó contra las condiciones que, según denunció, atraviesan los jugadores de las divisiones inferiores.

"Un tipo que los hace cagar de hambre a los chicos y exige resultados", disparó Centurión, en una frase que rápidamente se viralizó y generó repercusiones en el ambiente futbolístico.

Además, denunció presuntas falencias estructurales dentro de la institución. "No tienen ducha, no tienen desayuno", agregó, elevando aún más la tensión entre ambas partes.

De esta manera, el paso de Centurión por Racing de Córdoba llegó a su final de la peor manera. Lo que había comenzado como una nueva oportunidad para relanzar una carrera que supo mostrar enormes condiciones futbolísticas terminó en otro escándalo mediático. Mientras el club intenta dar vuelta la página, las explosivas acusaciones del delantero prometen mantener abierto un conflicto que parece lejos de apagarse.