En uno de los duelos destacados del lunes, Racing y Central Córdoba no pudieron romper el 0-0 en el Madre de Ciudades por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura 2025. La Academia, sin algunos de sus referentes tras la eliminación por Copa Libertadores, no pudo llevarse un triunfo que lo acerque a octavos de final mientras que el Ferroviario quedó en tercer lugar de la Zona A.

Sacando un tramo del segundo tiempo en el que ambos tuvieron sus ocasiones para marcar, fue un partido poco vistoso donde ninguno de los dos pudo hacerse dominador. Así las cosas, Racing quedó con 19 unidades en la Zona A y por ahora ingresa como octavo mientras que ocupa el 7° lugar en la tabla anual, a 5 de River, pensando en la clasificación a las próximas competiciones internacionales.

Cambeses salvó a Racing

En un partido con muy pocas ocasiones de peligro, Central Córdoba tuvo su chance más clara pasados los 15 minutos de la segunda mitad. José Florentín tomó una pelota sobre la esquina izquierda del área grande, enganchó para su pierna inhábil y sacó un violento remate que obligó al arquero de la Academia a una gran estirada para sostener el 0-0.

Todo Racing pidió penal

En la acción más polémica del encuentro, el banco académico reclamó con furia un supuesto penal por un agarrón contra Nazareno Colombo de Lucas Abascia en un tiro libre visitante. En la acción se ve un agarrón y la camiseta estirada previo a la disputa de la pelota, pero finalmente el árbitro Luis Lobo Medina nunca consideró sancionar penal.

Formaciones

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Vera, José Florentín; Lucas Besozzi, Leonardo Heredia, Matías Perelló; y Gastón Verón.

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Marco Di Césare, Agustín García Basso, Facundo Mura; Juan Nardoni, Bruno Zuculini; Santiago Solari, Luciano Vietto, Duvan Vergara; Adrián Balboa.

Estadio: Madre de Ciudades.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

La previa

El equipo de Gustavo Costas está 10°, igualado en 18 puntos con otros tres equipos y necesita sumar de a tres para mantener vivas sus chances de clasificación a los octavos de final. Para el encuentro, la Academia no podrá contar con su goleador Adrián Martínez. El delantero llegó con lo justo desde lo físico para jugar ante Flamengo y tendrá descanso. Misma situación para Marcos Rojo, que terminó al límite, y Gabriel Rojas, que se había desgarrado y tuvo una recuperación récord para disputar los dos partidos de la semi, también será preservado.

Maravilla, el gran ausente en la visita de Racing al Ferroviario. (Foto: Getty)

El Ferroviario, por su parte, viene de sumar siete puntos de los últimos nueve, y por este motivo puede subir en soledad a la punta de la Zona A, superando a Boca y Unión que tienen 23 puntos. Los de Omar de Felippe, con 21 unidades, saben que depende de sí mismos para terminar en primer lugar de la zona y asegurarse así la localía durante toda la fase de playoffs.