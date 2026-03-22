Racing visitó a Belgrano en el estadio Julio César Villagra por la fecha 12 del Apertura, un partido que tuvo de todo y enfrentó a dos equipos protagonistas de la Zona B que terminó en victoria de la Academia por 2 a 1 y un arquero figura que hasta detuvo un penal.

El Pirata llevaba el gasto del partido en la primera parte y hasta acumulo méritos como para abrir la cuenta. Sin embargo, el primero de la noche cayó para el lado visitante después de una gran definición sobre los 29 minutos.

Fernández controló la pelota pisando el área por la izquierda del ataque y tras un gran control sacó el puntazo fuerte y esquinado que dejó sin chances al arquero Thiago Cardozo.

El gol lo puso al visitante mejor dentro del campo de juego, pero el dueño de casa encontró la oportunidad del empate en un penal por mano de Santiago Solari, después de un tiro libre que cayó en el área a los 38 minutos.

Nicolás Fernández tomó la pelota para la ejecución luego que Andrés Merlos sancionara la infracción a instancias del VAR, pero el arquero Facundo Cambeses le ganó el duelo a Uvita para mantener la ventaja parcial de la Academia.

Luego del descanso en los vestuarios, el local receteó y salió en búsqueda de su suerte. Lo logró empatar a los 9 con la intevención de Lucas Zelarayán. El Chino nuneva falla, la defensa rival competió el error de darle espacios cerca del área grande y el 10 cruzó la definición, bien pegada al palo derecho de Cambeses que no pudo hacer nada.

Era el momento Pirata en la noche. Sin embargo, Marceo Di Cesare le devolvió la ventaja a Racing sobre los 16. UN tiro libre desde la izquierda cayó al área como un centro largo que fue bajado en el segundo palo y en el área chica estuvo el goleador inesperado para poner en ventaja a los de Gustavo Costas una vez más.

Quedaba mucho por delante y Belgrano terminó de hacer figura a Cambeses que terminó sosteniendo la victoria hasta el pitazo final que llevó a su equipo hasta la tercera posición del grupo, bien metido en zona de clasificación.

Formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo, Federico Ricca; Adrián Sánchez, Franco Vázquez; Emiliano Rigoni, Julián Mavilla, Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinsky.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Cesare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa; Gastón Martirena, Adrián Fernández, Tomás Conechny; Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

La previa

La Academia atraviesa su mejor momento en el torneo. Luego de un inicio irregular, el equipo de Gustavo Costas logró acomodarse, acumula siete partidos sin perder y viene de un sólido triunfo que lo metió de lleno en zona de pelea. Con 15 puntos, Racing buscará extender su racha positiva y seguir escalando posiciones.

Para este compromiso, el entrenador mantiene una duda clave en la defensa, donde Marcos Rojo, Marco Di Césare y Nazareno Colombo pelean por un lugar en la zaga central para acompañar a Franco Pardo.

Del otro lado estará un Belgrano que ha sido uno de los equipos más consistentes del campeonato. El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski suma 19 puntos y se ubica en la segunda posición de la Zona B, apoyado en una idea clara de juego y una fuerte localía que lo convierte en un rival siempre complicado.

Formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo, Federico Ricca; Adrián Sánchez, Franco Vázquez; Emiliano Rigoni, Julián Mavilla, Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinsky.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Cesare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa; Gastón Martirena, Adrián Fernández, Tomás Conechny; Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.