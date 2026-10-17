La presencia de Dani Alves en Formosa generó repercusiones por su nueva faceta como predicador evangelista y por la reunión que mantuvo con el gobernador Gildo Insfrán. El exfutbolista brasileño llegó a la provincia para participar de un encuentro religioso que reúne a referentes de la fe cristiana y que forma parte de una agenda de actividades en el país.

El exlateral, reconocido por su paso por el Barcelona y la selección de Brasil, fue recibido en la Casa de Gobierno formoseña. Allí se fotografió junto a Insfrán y otros representantes religiosos, en una visita vinculada con el Congreso Profético “El Impacto de su Gloria”, que se desarrolla entre el 15 y el 17 de octubre en la Iglesia Centro de Gloria.

La reunión fue difundida por el propio mandatario provincial a través de sus redes sociales. “Esta mañana recibimos en Casa de Gobierno a Dani Alves y otros pastores evangelistas de Brasil y nuestra provincia, con motivo de la realización del Congreso Profético, que se desarrollará hoy y mañana en la Iglesia Centro de Gloria de Formosa”, expresó Gildo Insfrán al compartir las imágenes del encuentro.

La nueva vida de Dani Álves lo trajo a Argentina

En el mismo mensaje, el gobernador les deseó buenos resultados a los participantes y destacó sus próximas actividades. “Les deseamos éxitos en este encuentro de fe y en sus próximas actividades”, agregó. De esta manera, la visita del brasileño quedó enmarcada en una agenda religiosa, sin que se informaran otros motivos para la reunión institucional.

La transformación de Dani Alves comenzó después de atravesar una de las etapas más difíciles de su vida. Tras permanecer 14 meses en prisión preventiva en España, el exjugador fue absuelto de la acusación de agresión sexual. Luego de recuperar la libertad, se volcó a la predicación y empezó a participar de encuentros cristianos en los que comparte su experiencia personal.

Uno de esos eventos fue The Change Madrid 2026, realizado en el Estadio Metropolitano, donde habló ante una multitud de más de 35.000 personas. Durante su intervención, Alves se refirió al papel que tuvo su fe durante el período que pasó detenido y resumió ese proceso con una frase: “Estuve 14 meses en la cárcel y ahí Cristo me hizo libre”.

La nueva vida de Dani Álves lo trajo a Argentina

Su recorrido por Argentina no terminará en Formosa. Una vez finalizada su participación en el congreso, el brasileño tiene previsto trasladarse a Rosario de Lerma, Salta, donde formará parte de una actividad programada para los días 19 y 20 de octubre, esta vez vinculada con una charla deportiva.

Así, la llegada de Dani Alves a la Argentina combina su nueva actividad como pastor evangelista con encuentros públicos y compromisos en distintas provincias. La fotografía con Gildo Insfrán puso el foco sobre su paso por Formosa, mientras que su próxima parada en Salta ampliará una agenda que hoy transcurre lejos de los estadios y del fútbol profesional.