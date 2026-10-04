Dani Alves atravesó una transformación radical desde sus años de gloria junto a Lionel Messi en Barcelona hasta una etapa marcada por su paso por prisión y su acercamiento público a la religión. Ahora, el exfutbolista brasileño llegará a la Argentina como predicador evangélico, con actividades previstas en Formosa y Salta durante octubre.

Durante años, Dani Alves construyó su nombre dentro de las canchas y protagonizó una extensa carrera internacional. Jugó en Barcelona junto a Lionel Messi y también pasó por clubes como Juventus, Paris Saint-Germain y Sevilla, además de representar a Brasil. Sin embargo, después de su retiro, su vida personal atravesó un período que modificó por completo su exposición pública.

El brasileño fue detenido el 20 de enero de 2023 en España por una denuncia relacionada con un episodio ocurrido en Barcelona el 31 de diciembre de 2022. En febrero de 2024 recibió una condena de cuatro años y seis meses de prisión y, tras permanecer detenido durante 14 meses, recuperó la libertad bajo fianza. El 28 de marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña resolvió absolverlo y dejó sin efecto aquella condena.

Tras recuperar su libertad, Dani Alves comenzó a mostrar con mayor frecuencia su vínculo con la religión y adoptó públicamente el rol de predicador evangelista. "Hay que tener fe en Dios. Yo soy una prueba de ello. Yo hice un pacto con Dios", expresó al referirse a esta etapa, que ahora también lo llevará nuevamente a la Argentina.

Su primera parada será Formosa, donde participará del congreso profético El Impacto de su Gloria. Allí tendrá actividades los días 14 y 15 de octubre y compartirá escenario con Ramón Leiva, Jesús Trinidad y Tomy Abdon. Después continuará su recorrido hacia Salta para presentarse el 19 y 20 en el estadio Delmi, en encuentros organizados por la fundación Estilo de Vida.

Al anunciar el viaje, Alves acompañó la información con un mensaje religioso: "El reino de Dios se acerca a ustedes para cambiar sus corazones de piedras y poner un corazón de carne. Para que caigan en sí de qué Jesucristo es el todo del hombre. Mateo 28:18-20 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, id, y haced discípulos todas las naciones, bautizandolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Te honramos y te glorificamos Padre amado... Que tu misericordia nos alcance y que tú cambies nuestros lamentos en bailes en el nombre poderoso de Yeshua, ¡amén!"

La agenda en Salta combinará precisamente sus dos mundos: religión y deporte. Está previsto un encuentro especialmente dirigido a atletas y coaches desde las 9, mientras que a las 20.30 se desarrollará una reunión general abierta al público. El ex compañero de Lionel Messi llegará así al estadio Delmi ya no como una figura del fútbol, sino desde el lugar que eligió ocupar después de los cambios que atravesaron su vida.

El viaje marca otro capítulo para quien pasó de conquistar títulos en algunos de los principales clubes del mundo a enfrentar un proceso judicial que incluyó prisión, condena y posterior absolución. Lejos de las canchas, Dani Alves concentra ahora su actividad pública en la fe y llevará esa nueva faceta a dos provincias argentinas.