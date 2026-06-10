Las postales de Nahitan Nández en Bariloche aparecieron en un momento inesperado de su carrera. Después de quedar fuera de la lista de Uruguay para el Mundial 2026, el futbolista uruguayo viajó a la cordillera con su familia y mostró parte de su descanso lejos del ruido deportivo.

El mediocampista compartió en sus redes sociales varias imágenes de su estadía en la ciudad, donde combinó actividades al aire libre, paisajes patagónicos y momentos familiares. La aparición llamó la atención porque llegó pocos días después de una decisión que generó sorpresa dentro del fútbol uruguayo y también entre los hinchas.

Una de las imágenes que más repercusión tuvo fue la recorrida a caballo por el Parque Nacional Nahuel Huapi. Rodeado por el paisaje cordillerano, el jugador se mostró relajado y en contacto con la naturaleza, en una escapada que tuvo un marcado perfil turístico y de desconexión.

Las vacaciones de Nahitan Nández en Bariloche.

La elección de Bariloche también incluyó una visita a Rancho Wesley, ubicado en el kilómetro 15, uno de los puntos reconocidos de la zona. Allí, Nahitan Nández disfrutó de una de las cervezas artesanales más características de la ciudad y sumó otra postal a su paso por la región.

Las vacaciones de Nahitan Nández en Bariloche.

Fuera del circuito gastronómico, el momento más llamativo llegó en el lago Nahuel Huapi. El futbolista se animó a meterse en sus aguas frías, una escena que rápidamente reforzó el tono sorpresivo de su viaje y dejó en claro que la estadía tuvo mucho más que descanso en familia.

Las vacaciones de Nahitan Nández en Bariloche.

Dentro del fútbol uruguayo, la ausencia de Nahitan Nández en la nómina de Marcelo Bielsa todavía sigue generando comentarios. Su recorrido previo en las Eliminatorias Sudamericanas y en la Copa América 2024 había sido importante, por eso varios compañeros manifestaron su incomodidad y remarcaron que fue “parte de todo el proceso”, aunque el "Loco" mantuvo su decisión.

Las vacaciones de Nahitan Nández en Bariloche.

Para los hinchas de Boca de la zona, la presencia del uruguayo en Bariloche tuvo un condimento extra por los rumores de mercado. Luego de su temporada en Al-Qadisiyah, su nombre volvió a sonar cerca del Xeneiza y los hinchas no tardaron en ilusionarse con verlo otra vez vestido de azul y oro.