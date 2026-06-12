La previa mundialista de la Selección Argentina sumó una escena que mezcló ilusión, nostalgia y emoción popular. Lionel Messi publicó un video desde el entrenamiento en Kansas y, en medio de la cuenta regresiva para el debut, un detalle vinculado al Indio Solari cambió por completo la lectura del posteo.

El capitán mostró imágenes de la práctica del equipo de Lionel Scaloni, pero la atención de los hinchas no quedó puesta solo en los movimientos dentro del campo. La elección musical fue la que provocó el impacto: el video estuvo acompañado por “Encuentro con un ángel amateur”, una canción profundamente asociada a la etapa solista del Indio Solari.

La publicación apareció pocos días después de la muerte del músico y por eso fue interpretada como un gesto cargado de sentido. Sin necesidad de escribir un mensaje explícito, Lionel Messi logró unir dos universos muy sensibles para los argentinos: la Selección en plena defensa del título mundial y el recuerdo de una figura central del rock nacional.

Entre los seguidores, la letra elegida empezó a circular con fuerza por el peso emocional de sus versos. “Empiezo por el final / Terminaré en el principio / Mis intereses, quizá / No fueron saludables / Yo ya no puedo cumplir / Hazañas que prometí / Solo seguir cantando”, dice el fragmento que acompañó las imágenes del entrenamiento.

Ese cruce entre fútbol y música llegó en un momento especial para Lionel Messi, que afronta otra Copa del Mundo con la expectativa de volver a hacer historia con la camiseta argentina. La Selección debutará ante Argelia y cada gesto del capitán, dentro o fuera de la cancha, se vive con una intensidad particular.

El nombre del Indio Solari también quedó atravesado por una despedida colectiva que todavía sigue abierta. Su muerte generó una ola de homenajes en distintos ámbitos y la elección del tema por parte del capitán fue leída como una señal íntima, respetuosa y profundamente argentina.

Así, Lionel Messi volvió a emocionar sin necesidad de grandes declaraciones. El video de entrenamiento terminó convertido en algo más que una postal de la previa mundialista: fue una manera de recordar al Indio Solari, acompañar el duelo de sus fanáticos y encender la ilusión de un país que espera otro capítulo grande de la Selección Argentina.