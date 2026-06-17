Las grandes figuras aparecen en los momentos importantes. Y Harry Kane volvió a demostrar por qué es el hombre de referencia de Inglaterra cada vez que la pelota empieza a quemar. En uno de los mejores partidos que regaló hasta ahora el Mundial 2026, el capitán inglés fue decisivo en la victoria por 4-2 sobre Croacia y, de paso, escribió una nueva página dorada en la historia del fútbol de su país.

El delantero de los Tres Leones firmó un doblete en el estreno del Grupo L y alcanzó una marca que lo coloca junto a una de las máximas leyendas del fútbol inglés. Con sus dos tantos ante los croatas, Kane llegó a 10 goles en Copas del Mundo e igualó a Gary Lineker como máximo goleador de Inglaterra en la historia de los Mundiales.

La cifra adquiere todavía más valor si se tiene en cuenta la velocidad con la que la consiguió. Kane alcanzó el registro en apenas 12 encuentros mundialistas, confirmando una vez más su impresionante capacidad para aparecer en las grandes citas.

El primer grito llegó temprano. A los 11 minutos, el delantero ejecutó un penal que debió repetirse por adelantamiento del arquero Dominik Livakovic.

En el segundo intento no falló y puso en ventaja a Inglaterra. Pero su momento más importante llegó cerca del final de la primera etapa, cuando apareció en el área para conectar un cabezazo letal y devolverle la ventaja a su equipo en un partido que se había vuelto frenético.

Más allá de sus goles, Kane fue el líder futbolístico y emocional de una selección inglesa que mostró credenciales de candidata. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel tuvo que trabajar mucho más de lo esperado para superar a una Croacia que nunca se rindió y que obligó a los británicos a exigirse al máximo.

El encuentro tuvo todos los ingredientes de un gran partido mundialista. Inglaterra golpeó primero, Croacia reaccionó, volvió a empatar y llegó a poner en aprietos a uno de los favoritos del torneo. Sin embargo, la jerarquía individual terminó marcando diferencias.

A los 32 años, el delantero continúa agrandando su legado con la camiseta inglesa. Ya es el máximo goleador histórico de su selección y ahora comparte otro lugar privilegiado junto a Gary Lineker, uno de los nombres más emblemáticos que dio el fútbol de Inglaterra.

El Mundial recién comienza, pero Kane ya dejó su huella. Y si mantiene este nivel, no solo podrá quedarse en soledad con el récord histórico de Inglaterra en las Copas del Mundo, sino también transformarse en una de las grandes amenazas para cualquier rival que aspire a levantar el trofeo.