Harry Kane encontró en la manera de liderar de Lionel Messi una explicación para los éxitos de la Selección Argentina. Antes del adiós del rosarino, el capitán inglés destacó su capacidad de priorizar a sus compañeros y recordó un enfrentamiento mundialista que terminó con la eliminación de su seleccionado.

La explicación quedó en una afirmación: “Ha puesto al equipo por delante de sí mismo y esa es una de las razones del éxito que ha tenido Argentina”, sostuvo. En el recorrido del rosarino aparecen años de críticas y finales perdidas, seguidos por un ciclo que lo consagró con la Copa América, la Finalissima y el Mundial.

Desde su experiencia como delantero de Inglaterra y figura del Bayern Múnich, Kane también se refirió a la evolución que siguió del argentino a lo largo de los años. Dijo sentir un “respeto enorme” por él y eligió una definición que reúne capacidad futbolística y carácter: “Un jugador increíble y muy humilde”.

Al hablar de Lionel Messi fuera del campo de juego, el inglés retomó lo que escucha de quienes lo conocen de cerca. Según contó, esas personas lo describen como una “gran persona”. El reconocimiento incluyó tanto lo que pudo observar como rival como las referencias personales que le llegaron sobre el capitán.

La palabra de Harry Kane se conoció en la previa del amistoso de este martes 6 de octubre frente a Benín, previsto para las 20 en el Monumental. Ese encuentro marcará el final de 21 años de Lionel Messi con la camiseta argentina, un recorrido que el delantero inglés pudo seguir en buena parte por ser más joven.

El recuerdo de la semifinal ante Argentina

La experiencia que recordó fue la semifinal del Mundial 2026, cuando Inglaterra sostuvo la ventaja hasta los minutos finales y Argentina consiguió revertir el marcador. “Ese día fue difícil para mí”, admitió al referirse a la eliminación de su seleccionado.

Las dos asistencias decisivas del rosarino terminaron en los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez y llevaron a Argentina a una nueva final. Para Kane, ese desenlace no borró el reconocimiento hacia el adversario. El mismo jugador que fue determinante en la eliminación inglesa recibió ahora sus elogios por la forma de competir y de poner al equipo en primer lugar.