El detalle oculto en la camiseta de Argentina para el Mundial 2026 que emociona a los hinchas

Cada vez falta menos para que la pelota comience a rodar en el Mundial 2026, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México. En la máxima competencia del fútbol, Argentina defenderá el título logrado en Qatar con la indumentaria de la marca Adidas. Desde las redes sociales, una creadora de contenido especializado destacó una curiosidad en la camiseta de la Selección que dirige Lionel Scaloni.

La particularidad de la camiseta titular de la Selección argentina

Desde su cuenta de Instagram, la influencer Rosalie Ademoroti centró su análisis en la camiseta titular, la que se usa de local. Sí, la clásica celeste y blanca que honra los colores de la bandera que Manuel Belgrano creó a orillas del Paraná.

"Si uno presta mucha atención a las franjas de la camiseta titular de Argentina, se puede ver que las tiras celestes no son un color pleno", explica Ademoroti en un claro acento británico.

La influencer Rosalie Ademoroti reveló el secreto mejor guardado de la camiseta titular de la Selección argentina de fútbol

Y la explicación de la creadora de contenido que colabora con distintas empresas se centra en los máximos logros deportivos de la Selección argentina a lo largo de la historia. "Estoy muy emocionada de hablar de esto porque Adidas le dio al campeón actual una línea de tiempo de su gloria", añade Ademoroti en uno de sus reels más recientes.

Los tres mundiales ganados en una sola camiseta

"Esas franjas responden a tres tonalidades de celeste. Cada una de esas tonalidades fueron extraídas de las camisetas que usaron cada vez que ganaron la Copa del Mundo. Me estoy refiriendo a las camisetas de (Argentina) 1978, (México) 1986 y (Qatar) 2022", enumeró Ademoroti.

Las primeras tres estrellas: Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022

La máxima autoridad del fútbol argentino y la cuarta

La influencer también reparó sobre la cifra de cuatro dígitos que la camiseta en la zona de la nuca. "En la parte trasera del cuello se puede ver un 1893, que es el año en el que se fundó la AFA (Asociación del Fútbol Argentino). Todo esto convierte a esta camiseta en una verdadera clase magistral", opinó.

Sobre el final del video -que acumula decenas de miles de reproducciones y un sinfín de comentarios-, Ademoroti lanzó una pregunta desafiante, pero que a muchos ilusiona: "¿Podrán sumarle una cuarta estrella a la camiseta?". Anulamos mufa y elegimos creer.