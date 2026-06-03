La entrada de Alejandra Majluf a Gran Hermano venía acompañada de una pregunta inevitable: qué iba a pasar cuando se cruzara con Andrea del Boca. Las dos comparten oficio, recorrido y una historia dentro del mundo artístico, por eso muchos esperaban una reacción cargada de tensión, distancia o competencia.

La escena, sin embargo, fue para otro lado. Apenas Alejandra Majluf apareció en el pasillo de la casa, Andrea del Boca dejó de lado cualquier especulación y se acercó con una efusividad que descolocó a varios. Hubo abrazo, besos y una bienvenida cargada de cariño, muy lejos de la frialdad que algunos imaginaban.

El ingreso de la nueva participante también tuvo su cuota de misterio. Primero apareció su valija en la puerta y recién después cruzó el umbral, sin revelar de inmediato quién era. Ese recurso hizo que algunos jugadores tardaran unos segundos en reconocerla, sobre todo por su cambio de look y por el clima de sorpresa que rodeó su llegada.

Cuando finalmente entendieron que se trataba de Alejandra Majluf, la casa reaccionó con asombro. La actriz entró después de la salida de la Bomba Tucumana, en un momento sensible para la convivencia y con la expectativa propia de cualquier incorporación capaz de modificar vínculos, alianzas y lecturas dentro del juego.

La actitud de Andrea del Boca terminó robándose buena parte de la atención. En lugar de marcar distancia ante la llegada de otra actriz, eligió recibirla con entusiasmo y convirtió el encuentro en uno de los momentos más comentados de la noche. Para muchos, esa reacción desarmó de golpe la pregunta sobre una posible pica entre ellas.

Antes de ingresar, la nueva jugadora había dejado una frase que explicó parte de su decisión de aceptar el desafío. “Aprendí un montón y quiero seguir aprendiendo, y Gran Hermano me parece un laboratorio interesante”, expresó, dejando en claro que su mirada sobre el reality va más allá de la exposición.

Con ese recibimiento, Alejandra Majluf empezó su paso por Gran Hermano con una escena fuerte y afectuosa. Andrea del Boca, en tanto, sorprendió al mostrar una cercanía inmediata que cambió el clima del ingreso y dejó a la casa hablando de un reencuentro que nadie terminó de ver venir.