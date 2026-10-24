Hazaña del fútbol infantil neuquino: el Club del Crack empató ante Grêmio de Brasil

La escuela de fútbol dirigida por Carlos Pádua consiguió un histórico empate 0-0 frente al conjunto brasileño durante el Argentinito de San Carlos, en Santa Fe. El resultado confirma el crecimiento de una institución neuquina que viene destacándose en distintas competencias infantiles.

El fútbol infantil de Neuquén volvió a dar una muestra de su crecimiento, esta vez en un escenario internacional y frente a uno de los nombres más importantes del fútbol sudamericano. El Club del Crack, la escuela de fútbol dirigida por Carlos Pádua, consiguió un valioso empate 0-0 ante Grêmio de Porto Alegre, durante su participación en el tradicional torneo Argentinito de San Carlos, que se disputa en la localidad de San Carlos Centro, provincia de Santa Fe.

El conjunto neuquino protagonizó una actuación destacada frente a una institución de enorme trayectoria en el fútbol brasileño, reconocida internacionalmente por sus títulos y por su trabajo en la formación de futbolistas. Más allá del resultado, el encuentro representó una experiencia de gran importancia para los chicos del Club del Crack, que demostraron estar preparados para competir ante rivales de jerarquía y sostener un partido de alta exigencia.

El enfrentamiento fue intenso desde el comienzo, con mucha disputa en la mitad de la cancha y escasos espacios para desarrollar situaciones claras de gol. Grêmio encontró enfrente a un equipo ordenado, comprometido y decidido a competir de igual a igual. Los jugadores neuquinos respondieron con personalidad, concentración y un importante esfuerzo colectivo, factores que les permitieron mantener su arco en cero y conseguir un resultado que fue celebrado por toda la delegación.

El empate sin goles adquirió un significado especial por la dimensión del rival. Grêmio es uno de los clubes históricos de Brasil, con una extensa trayectoria en competencias internacionales y una estructura de formación de futbolistas reconocida en Sudamérica. Para una escuela de fútbol de Neuquén, medirse frente a una institución de estas características constituye una oportunidad deportiva y formativa de enorme valor.

Una escuela neuquina que sigue creciendo

Detrás de esta actuación se encuentra el trabajo que desarrolla el Club del Crack bajo la dirección de Carlos Pádua, acompañado por los entrenadores Lucas Maureira y Santiago Brantiz, responsables de preparar y acompañar a los jóvenes futbolistas en este tipo de competencias.

La participación en el Argentinito de San Carlos permite que los chicos sumen experiencias fuera de su provincia, conozcan otras formas de juego y se enfrenten a equipos de diferentes niveles competitivos. El certamen reúne a delegaciones de Argentina, Brasil y Uruguay, convirtiéndose en un espacio de intercambio deportivo y convivencia para cientos de jóvenes jugadores.

Tras el encuentro, Pádua destacó especialmente el significado que tiene este resultado para el grupo y para el proyecto deportivo de la institución.

“El empate sin goles representa mucho más que un resultado, es una muestra del crecimiento del equipo y una experiencia significativa para los jóvenes futbolistas, que tuvieron la oportunidad de medirse ante una institución de la trayectoria de Grêmio”, expresó el director de la escuela.

Un presente que tiene antecedentes

El Club del Crack ya había sido protagonista de una destacada actuación en el fútbol infantil regional. En noviembre de 2025, otra de sus categorías se consagró campeona del Torneo Relámpago N°41, disputado en el Club Eucalipto Blanco de Neuquén, una competencia organizada por la Unión Nacional de Clubes de Barrio que reunió a equipos de distintas localidades de Neuquén y Río Negro.

En aquella oportunidad, la categoría 2017 conquistó el título tras superar a Los Humildes de Cipolletti en semifinales y derrotar por 2-0 a Vecibanda, también de Cipolletti, en la final. Aquel logro reflejó el trabajo que la institución viene desarrollando con sus divisiones infantiles y el acompañamiento de entrenadores y familias.

Ahora, con otros protagonistas y en un escenario diferente, el Club del Crack volvió a conseguir un resultado destacado, esta vez frente a un rival internacional. El empate ante Grêmio representa otro paso en el recorrido deportivo de una escuela que continúa generando oportunidades para que los chicos de Neuquén puedan competir y desarrollarse futbolísticamente.

El resultado obtenido en Santa Fe también deja una enseñanza que trasciende el marcador. La posibilidad de enfrentar a uno de los clubes más tradicionales de Brasil, disputar un partido equilibrado y regresar con una experiencia de estas características constituye un incentivo para los jóvenes jugadores y para quienes trabajan diariamente en su formación.

El plantel del Club del Crack

Simon Origone



Bautista Jungblut



Manuel Ugarte



Juan Ignacio Giraldi



Valentino Ponci



Tomas Bracco



Jenaro Saloniti



Santiago Venier



Felipe Etulain



Leon Riavitz



Martino Arcucci



Amadeo Marcó



Julian Andres



Nino Ferrero



Isidro Otatti



Gonzalo Cabello

El Club del Crack llevó el nombre de Neuquén a una competencia internacional de fútbol infantil y demostró que, con trabajo, preparación y compromiso colectivo, es posible competir frente a instituciones de gran trayectoria. Un empate sin goles que, por el rival y por lo que representa para sus protagonistas, tiene un valor mucho mayor que el de un simple punto.