El club Deportivo Roca realizará este martes la presentación oficial de la 38° edición del Mundialito Infantil de Clubes. El acto tendrá lugar desde las 12 en el complejo Pablo Verani, ubicado en Gobernador Castello y Ruta Nacional 22 en General Roca.

A días del inicio de la competencia, la organización brindará detalles del certamen que se disputará del 21 de enero al 1 de febrero, contará con la participación de más de 200 equipos y disputarán el certamen en las nueve categorías que van desde 2011 a 2020, aseguraron que se realizarán más de 700 partidos.

Como todos años el epicentro del torneo será el estadio Luis Maiolino del barrio Quintú Panal en General Roca, que será la sede central de una nueva edición que contará con participación de equipos locales, regionales, nacionales e internacionales. Será un poco más de dos semanas de competencia en distintas subsedes.

Entre los participantes se anunció la presencia de equipos directamente afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA), como Lanús, campeón de la edición 2025, Argentinos Juniors y Estudiantes de la Plata. También habrá participación internacional con la Universidad Católica de Chile, a través de su filial de Temuco.

Si bien el estadio emplazado en el barrio Quintú Panal sobre calle Belgrano, será el escenario central, el Mundialito tendrá 10 subsedes: Sol de Mayo de Viedma, Independiente de Río Colorado, Sportsman de Choele Choel, Deportivo Huergo, Municipalidad de Cervantes, Deportivo Roca en canchas alternativas, Unión Alem Progresista de Allen, La Amistad de Cipolletti, Independiente de Catriel y Puerto Moreno de San Carlos de Bariloche.