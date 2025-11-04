El fútbol infantil volvió a ser protagonista en el Alto Valle. El fin de semana pasado se desarrolló en el Club Eucalipto Blanco de Neuquén el Torneo Relámpago N°41, correspondiente a la categoría 2017, organizado por la Unión Nacional de Clubes de Barrio, filial Neuquén.

El evento, que ya es un clásico del calendario deportivo regional, reunió a equipos de Cipolletti, Cutral Co, Cinco Saltos, Plaza Huincul y Neuquén Capital, con una gran participación de familias, profesores y dirigentes que acompañaron desde las tribunas en un marco de camaradería y alegría.

Una semifinal llena de emociones

En una de las semifinales, se enfrentaron Club del Crack de Neuquén y Los Humildes, de Cipolletti. El encuentro fue intenso desde el arranque, con jugadas que arrancaron aplausos de todo el público.

El primer gol llegó de los pies de Juan Ignacio Bracco, delantero del Club del Crack, que sorprendió con un sombrerito al mejor estilo “Di María” para abrir el marcador.

Cuando el partido parecía definirse por la mínima, Fermín Azcárate apareció en el tramo final para sellar el resultado con un gol tras una gran jugada colectiva, asegurando el pasaje a la final para los neuquinos.

Una final inolvidable

La gran final tuvo como protagonistas a Club del Crack y Vecibanda, de Cipolletti. El duelo fue digno de una definición: buen juego, entrega y momentos de pura emoción.

En el primer tiempo, Agustín Callava aprovechó un rebote en el área y marcó el 1 a 0.

Ya en la segunda mitad, el mismo Callava volvió a brillar con un remate de media distancia que se clavó en la red, decretando el 2 a 0 final y desatando la alegría de jugadores, entrenadores y familias.

El capitan de los Cracks, Manu Bracco alza el trofeo junto a sus compañeros

Fútbol, valores y familia

El Club del Crack se consagró campeón tras una jornada a puro fútbol, en un ambiente de respeto, amistad y disfrute entre chicos de toda la región.

El torneo fue también una oportunidad para destacar el trabajo de entrenadores, árbitros y organizadores, que promovieron el juego limpio y la convivencia entre clubes.

Desde la organización, la Unión Nacional de Clubes de Barrio destacó “la importancia de que los chicos vivan experiencias competitivas, pero sobre todo formativas, donde se construyen vínculos y se aprenden valores”.

El equipo campeón con su entrenador

El plantel campeón del Club del Crack

El equipo campeón estuvo compuesto por:

Rosario Montero, Santos Remy, Agustín Callava, Thian Fernández, Manuel Bracco, Juan Ignacio Bracco, Milo Tapia, Fermín Azcárate, Juan Martín Marasco, Bruno Martínez, Julián Solsona Álvaro Ciafardini y Lisandro Carbajal

El torneo N°41 dejó una vez más en claro que el fútbol infantil en Neuquén y Río Negro no solo forma jugadores, sino también personas comprometidas, solidarias y apasionadas por el deporte.

Entre abrazos, fotos y medallas, los chicos del Club del Crack cerraron un fin de semana inolvidable, que sin dudas quedará grabado en sus primeras páginas como futbolistas.