El tenis argentino se quedó sin representantes en el Masters 1000 de Montreal tras las eliminaciones de Juan Manuel Cerúndolo y Francisco Cerúndolo, quienes no lograron avanzar a la tercera ronda del certamen canadiense y cerraron prematuramente su participación en uno de los torneos más importantes de la gira norteamericana sobre cemento.

El primero en despedirse fue Juan Manuel Cerúndolo, quien no pudo repetir el gran golpe que había dado semanas atrás en Gstaad frente al noruego Casper Ruud. Esta vez, el ex número dos del mundo mostró toda su jerarquía y se impuso con autoridad por 6-1 y 6-2 en menos de una hora de juego para avanzar a la siguiente instancia.

Tras un sólido debut frente al serbio Hamad Medjedović, el porteño de 24 años nunca logró encontrar su mejor versión. Ruud dominó desde el inicio con un tenis agresivo, presionó constantemente sobre el segundo saque del argentino y aprovechó cada oportunidad de quiebre. Juanma, además, tuvo una tarde irregular con el servicio, registrando apenas un 42 por ciento de primeros saques y cometiendo tres dobles faltas.

Más tarde llegó otra mala noticia para la delegación nacional. Francisco Cerúndolo tampoco pudo avanzar y cayó frente al estadounidense Alex Michelsen por 6-3 y 6-4. El mejor argentino del ranking no encontró respuestas ante el sólido rendimiento del local, que manejó los tiempos del partido y aprovechó los momentos clave para sellar su clasificación.

De esta manera los hermanos Cerúndolo, que llegaban con expectativas de protagonismo, no pudieron sostener su camino en Canadá y ahora pondrán el foco en la gira previa al US Open, el último Grand Slam de la temporada.