Luego de un lunes lleno de complicaciones por las intensas lluvias, cuatro argentinos tuvieron su estreno en el Masters 1000 de Montreal, con un saldo de tres victorias. Sebastián Báez superó a Mattia Bellucci en sets corridos, mientras que Thiago Tirante le ganó trabajadamente a Duncan Chan por 6-3, 1-6 y 7-6 (3) y Juan Manuel Cerúndolo superó 6-4 y 6-2 a Hamad Medjedovic. Además, Román Burruchaga no pudo frente al australiano Alexei Popyrin, que se lo dio vuelta .

Los argentinos se estrenaron en un certamen canadiense que ya tuvo la victoria de Mariano Navone y la caída de Camilo Ugo Carabelli. Otros que esperan por su debut son Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, quienes arrancarán directamente en la segunda ronda por su condición de preclasificados. El Bocón jugará contra el estadounidense Alex Michelsen, en tanto que el Retu enfrentará al portugués Nuno Borges.

Cerúndolo, a paso firme

En lo que fue su debut absoluto en el prestigioso certamen canadiense, el menor de los hermanos jugó un partido sin fisuras para terminar borrando de la cancha a Medjedovic. A pesar de un inicio complicado teniendo que salvar un break point, la Computadora se fue afirmando, no cedió prácticamente puntos con su saque (90% de efectividad en el partido) y consiguió quebrar en el séptimo juego para administrar esa ventaja y redondear el 6-4.

Ya en el segundo parcial, la superioridad de Cerúndolo fue aún más amplia contra un rival que bajó los brazos a la mitad del set. Rápidamente el argentino se quedó con el saque del serbio para sacar ventaja de 2-0, y desde allí se sostuvo en su servicio, con el que acertó 13 aces, y la regularidad en la devolución que generó errores en su rival para quebrar una vez más en el sexto game y luego, con su servicio, cerrar el duelo. Triunfo sin atenuantes para Juanma, al que le tocará un duro choque ante Casper Ruud en segunda ronda.

Báez, sin problemas

El bonaerense tuvo un debut muy auspicioso en su presentación en el Masters 1000 de Montreal en un triunfo con dos sets muy diferentes. El primero se desarrolló con mucha paridad, con Seba consiguiendo la oportuna ventaja en el último juego de saque del italiano, a quien le quebró cediendo solamente un punto y se fue 7-5. Ya en el segundo, el argentino mostró una sólida versión que fue demasiado para Bellucci. El italiano cedió su saque dos veces y, pese a que Báez resignó su servicio estando 5-1 arriba, luego pudo cerrarlo por 6-3, en lo que fue la primera victoria de su carrera en el certamen canadiense.

Tirante avanzó con lo justo

El platense tenía la responsabilidad de hacerse con el partido y, a pesar de las dificultades, lo consiguió. El en el primer set, Tirante aprovechó la única chance de quiebre que tuvo al inicio y luego, aunque de no metió tanto su primer servicio, sí consiguió llevarse la gran mayoría de los puntos (82%), por lo que Chan tuvo pocas chances de volver a un encuentro que terminó 6-3 a favor del albiceleste.

Tirante no mostró su mejor versión, pero le alcanzó para ganarle a Chan.

En el segundo set, la historia cambió completamente. Luego de complicarle el servicio al canadiense y generar un break point que no aprovechó, Tirante perdió 18 de los siguientes 21 puntos en lo que terminó siendo un verdadero descalabro tenístico, permitiendo que Chan logre quebrarle dos veces y redondeee un 6-1 sin atenuantes.

En el set definitivo, el argentino fue quebrado en el inicio pero el punto de inflexión llegó en el octavo game: luego de casi ocho minutos, Tirante tuvo dos puntos de quiebre desaprovechados y, cuando parecía que Chan retenía su servicio le dio una chance más a Karate Kid, que logró el quiebre y luego ratificó con su servicio para igualar un duelo que se fue al tiebreak. En ese desempate, el actual 52° del mundo sacó ventaja con un mini quiebre con el que terminó llevándose la contienda por 7-3. Triunfo importante pese a no dejar su versión más afinada para un platense que jugará en segunda ronda contra Taylor Fritz.

Por último, el que no pudo avanzar fue Burruchaga, que pese a tener contra las cuerdas a Popyrin, uno que sabe lo que es conquistar un Masters 1000, terminó dejando pasar la chance. Con un tenis muy sólido, el hijo del campeón del mundo en México 1986 quebró en el tercer game, supo sostenerse ante un errático australiano y se llevó la contienda por 6-4. En la segunda manga, llegó la reacción del ex Top 10: luego de verse 4-2 abajo, consiguió un quiebre en el octavo game que equilibró las cosas para luego, en el duodécimo, empujar al argentino a perder su saque e igualar con el 7-5.

Ya en el set definitivo, Burruchaga no aflojó pese al golpe recibido y llegó a contar con varias chances de adelantarse en ese tercer parcial. Tras no lograr concretarlas, Popyrin volvió a quebrar y fue más que suficiente para terminar llevándose una victoria que en un momento vio lejana pero que terminó redondeando por 6-4, 5-7 y 6-3, frustrando así lo que pudo haber sido un día pleno de éxitos argentinos.