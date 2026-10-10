Real Madrid consiguió una victoria ante Villarreal por 1-0 en el Santiago Bernabéu, por la octava fecha de La Liga de España, pero el resultado quedó atravesado por una insólita secuencia protagonizada por Vinicius Júnior. El delantero brasileño llegó a festejar lo que parecía ser el segundo gol del Merengue, hasta que la intervención del VAR cambió por completo la escena: el árbitro anuló el tanto y lo expulsó por una agresión a un rival.

La acción ocurrió a los 27 minutos del segundo tiempo, cuando Vinicius convirtió y parecía encaminar el triunfo del conjunto madrileño. Sin embargo, desde la cabina tecnológica llamaron al juez para revisar lo sucedido durante el desarrollo de la jugada.

En las imágenes se observó que el brasileño le tiró del pelo al canadiense Nathan-Dylan Saliba, una acción que derivó en la tarjeta roja. La revisión no sólo dejó sin efecto el gol, sino que también obligó al Real Madrid a afrontar el tramo final con un jugador menos.

La victoria, de todos modos, quedó en manos del equipo blanco, que había encontrado la ventaja a los 17 minutos del complemento por intermedio del marfileño Yan Diomande. El tanto le permitió al Merengue manejar el resultado, aunque el cierre quedó marcado por la polémica y la expulsión de una de sus principales figuras. Villarreal, que tuvo al argentino Juan Foyth como titular, no logró aprovechar la situación para cambiar el desenlace.

Con este resultado, el Real Madrid quedó tercero en la tabla de posiciones con 18 puntos, a uno del Atlético de Madrid y a seis del Barcelona, a la espera del partido de Betis ante Osasuna. Villarreal, por su parte, permaneció en el décimo puesto con ocho unidades. Más allá de los tres puntos, la imagen que se llevó la jornada fue la de Vinicius: pasó de celebrar un gol a abandonar el partido expulsado, todo en una misma jugada y tras la intervención del VAR.