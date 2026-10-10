¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Fútbol internacional

De héroe a expulsado: Vinicius Jr vivió una secuencia insólita en el triunfo del Real Madrid

El brasileño había marcado el segundo tanto del Merengue ante Villarreal, pero el árbitro revisó la jugada y cambió su decisión: anuló la conquista y le mostró la tarjeta roja por un tirón de pelo a un rival. 

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Sabado, 10 de octubre de 2026 a las 20:56
PUBLICIDAD
Vinicius Júnior pasó del festejo a la expulsión luego de que el VAR advirtiera un tirón de pelo del brasileño al canadiense Nathan-Dylan Saliba.

Real Madrid consiguió una victoria ante Villarreal por 1-0 en el Santiago Bernabéu, por la octava fecha de La Liga de España, pero el resultado quedó atravesado por una insólita secuencia protagonizada por Vinicius Júnior. El delantero brasileño llegó a festejar lo que parecía ser el segundo gol del Merengue, hasta que la intervención del VAR cambió por completo la escena: el árbitro anuló el tanto y lo expulsó por una agresión a un rival.

La acción ocurrió a los 27 minutos del segundo tiempo, cuando Vinicius convirtió y parecía encaminar el triunfo del conjunto madrileño. Sin embargo, desde la cabina tecnológica llamaron al juez para revisar lo sucedido durante el desarrollo de la jugada.

En las imágenes se observó que el brasileño le tiró del pelo al canadiense Nathan-Dylan Saliba, una acción que derivó en la tarjeta roja. La revisión no sólo dejó sin efecto el gol, sino que también obligó al Real Madrid a afrontar el tramo final con un jugador menos.

La victoria, de todos modos, quedó en manos del equipo blanco, que había encontrado la ventaja a los 17 minutos del complemento por intermedio del marfileño Yan Diomande. El tanto le permitió al Merengue manejar el resultado, aunque el cierre quedó marcado por la polémica y la expulsión de una de sus principales figuras. Villarreal, que tuvo al argentino Juan Foyth como titular, no logró aprovechar la situación para cambiar el desenlace.

Con este resultado, el Real Madrid quedó tercero en la tabla de posiciones con 18 puntos, a uno del Atlético de Madrid y a seis del Barcelona, a la espera del partido de Betis ante Osasuna. Villarreal, por su parte, permaneció en el décimo puesto con ocho unidades. Más allá de los tres puntos, la imagen que se llevó la jornada fue la de Vinicius: pasó de celebrar un gol a abandonar el partido expulsado, todo en una misma jugada y tras la intervención del VAR.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD