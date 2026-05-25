El talento de la familia Messi continúa dando que hablar en Estados Unidos, esta vez de la mano del integrante más pequeño de la dinastía.

Ciro Messi, el hijo menor del capitán de la Selección argentina, captó la atención del mundo este lunes al concretar una magnífica anotación de tiro libre mientras defendía la camiseta del Inter Miami en los certámenes juveniles organizados en los Estados Unidos.

El gol sirvió para coronar una gran jornada para la Academia de las "Garzas", cuyas cuentas oficiales celebraron el pase al partido decisivo destacando el carácter de la categoría para revertir el marcador en la instancia de semifinales: “A la final con estilo… Remontada increíble de nuestros U8 en las semifinales. ¡Queda el último esfuerzo, muchachos!”

Con apenas siete años, Ciro se desempeña en la división Sub 8 de la franquicia de Florida y se consolida como una de las piezas destacadas del plantel.

En el fragmento que se difundió en redes sociales se observa cómo remata al arco con un recorrido corporal idéntico al de su progenitor, con la particularidad distintiva de que el niño ejecuta con el perfil diestro.

Tras convalidarse el gol de pelota parada, el menor de los hijos del astro argentino celebró el logro junto al resto de los integrantes del plantel mediante una coreografía muy descontracturada, colocándose lentes oscuros y posando frente a los flashes con una postura de brazos cruzados que reflejó la alegría del logro alcanzado.