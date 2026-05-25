La consagración de Adrián Sporle con Belgrano de Córdoba no solo revolucionó al fútbol cordobés. En Centenario, su ciudad natal donde nació el 13 de julio de 1995, también se vivió como una historia propia. Y en las últimas horas, una vieja fotografía volvió a emocionar a todos.

La imagen fue compartida en redes sociales por Enrique Escobar, colaborador histórico de la Asociación Deportiva Centenario (ADC). Allí aparece un pequeño Sporle junto a otros chicos de la escuelita de fútbol, muchos años antes de convertirse en campeón del fútbol argentino. “De ser parte de la Escuelita de Fútbol en sus inicios a campeón del fútbol argentino con Belgrano de Córdoba”, escribió Escobar junto a la postal que rápidamente se llenó de comentarios cargados de emoción, orgullo y recuerdos.

La publicación mostró a un Sporle adolescente, en aquellos tiempos -aproximadamente 2005- donde soñaba con llegar lejos mientras daba sus primeros pasos en canchas de tierra y entrenamientos infantiles en la región. Hoy, ese mismo chico levantó un título nacional con Belgrano tras vencer a River en la final del Torneo Apertura 2026.

Entre los mensajes más emotivos apareció el de Daniela Fernández Millán, quien recordó los comienzos del lateral neuquino junto a su mamá, Mónica Berra. “Nunca olvidó el primer día que vino con su mamá a las canchas de Cubito en Neuquén para entrenar con Patagonia. Tuve el privilegio de estar con Mónica mientras preparábamos hamburguesas para la categoría 95. Es una alegría verte triunfar Adrián. Tu mamá nunca bajó los brazos”, escribió.

También hubo saludos de vecinos, amigos, dirigentes y clubes de la zona. “Felicidades campeón”, “Qué hermoso presente”, “Felicitaciones familia” y “Vale el esfuerzo”, fueron algunos de los mensajes que acompañaron la publicación y reflejaron el cariño que Sporle sigue generando en su tierra.

A los 30 años, el futbolista nacido en Centenario atraviesa el mejor momento de su carrera. Después de un paso difícil por Independiente, encontró continuidad y confianza en Belgrano de Córdoba, donde Ricardo Zielinski lo transformó en una pieza clave del equipo campeón. Sporle jugó en Banfield, donde debutó en la máxima categoría del fútbol argentino, tuvo un paso por Escocia donde jugó en Dundee United. Llegó al Pirata cordobés luego de pasar por Independiente de Avellaneda.

Dueño absoluto del lateral izquierdo, Sporle fue titular durante toda la campaña y también en la histórica final disputada el domingo en el estadio Mario Alberto Kempes. Su nivel le permitió ganarse el reconocimiento de los hinchas cordobeses y, al mismo tiempo, despertar el orgullo de toda Neuquén.

Pero más allá del título y la gloria deportiva, en Centenario la imagen que más valor tuvo fue aquella vieja foto en blanco y negro. La del pibe que soñaba con jugar en Primera y que hoy, después de años de esfuerzo y sacrificio, logró tocar el cielo con Belgrano.