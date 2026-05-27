La histórica coronación de Belgrano en el Torneo Apertura sigue generando repercusiones en Córdoba y en todo el país. Luego de la impactante victoria por 3-2 frente a River Plate en la gran final, miles de hinchas del Pirata salieron a las calles para celebrar un título que quedará grabado para siempre en la memoria del club.

En medio de los festejos apareció una historia que rápidamente se volvió viral. Un fanático decidió cumplir una promesa extrema que había realizado antes del partido decisivo: llegar de rodillas hasta el estadio Mario Alberto Kempes si el equipo conseguía levantar el trofeo. La impactante escena fue registrada por varios testigos y explotó en redes sociales.

El recorrido comenzó en la zona de El Tropezón, uno de los puntos más reconocidos de la ciudad de Córdoba. Desde allí, el simpatizante avanzó lentamente durante más de cuatro kilómetros por la Avenida Circunvalación Agustín Tosco, despertando la admiración de automovilistas y otros hinchas que lo alentaban en el camino.

La devoción por Belgrano quedó reflejada en cada metro del trayecto. Algunos vecinos incluso frenaron para ofrecerle agua y acompañarlo durante parte de la caminata. Mientras tanto, los videos no tardaron en multiplicarse en plataformas digitales, donde miles de usuarios destacaron el nivel de fanatismo que generó el campeonato.

Pero esa no fue la única historia conmovedora que dejó la final. Ariel, otro hincha del Pirata, contó que decidió llevar las cenizas de su padre al estadio para compartir junto a él un momento histórico para el club de sus amores. Su relato emocionó profundamente a los fanáticos del fútbol argentino.

“Mi viejo era muy fanático de Belgrano. Murió hace cinco años. Estábamos en una fiesta y le dije a mi mamá que quería llevar a papá a la cancha”, expresó Ariel durante una entrevista con el canal de streaming Aura, perteneciente a TN. Sus palabras rápidamente se viralizaron y generaron cientos de mensajes de apoyo.

Belgrano desató la locura en Córdoba

Aunque no logró conseguir entradas para ingresar al estadio en la final frente a River, explicó que necesitaba estar cerca del equipo y vivir el clima de una jornada irrepetible. Para él, compartir ese instante simbólico junto a su padre tenía un significado mucho más profundo que cualquier resultado deportivo.

La consagración de Belgrano no solo dejó una estrella más en sus vitrinas. También provocó escenas de emoción genuina, promesas cumplidas y homenajes cargados de amor. Historias que reflejan cómo el fútbol puede unir generaciones y convertirse en un vínculo eterno entre los hinchas y sus seres queridos.