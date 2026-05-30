La gran final de la Champions League entre Arsenal y PSG todavía no había comenzado, pero la tensión ya se trasladó a las calles de Budapest, donde se registraron violentos enfrentamientos entre simpatizantes de ambos equipos. La capital húngara, sede por primera vez del partido decisivo en el estadio Puskás Arena, fue escenario de escenas de extrema preocupación durante la noche previa al encuentro.

Los disturbios ocurrieron en la concurrida calle Király, una de las zonas más visitadas por turistas y aficionados. Allí, grupos identificados con Arsenal y PSG protagonizaron una batalla campal que quedó registrada en numerosos videos difundidos en redes sociales. Las imágenes muestran intercambios de golpes, empujones y corridas en medio de un clima caótico.

Además de los enfrentamientos físicos, varios de los involucrados utilizaron bengalas que iluminaron la zona con intensos tonos rojizos. En algunos registros también se observa a personas intentando escapar de las agresiones mientras otros participantes se sumaban a los incidentes. Una de las escenas más comentadas muestra a una mujer golpeando a un hombre que intentaba alejarse del conflicto.

Hasta el momento, las autoridades locales no brindaron información oficial sobre posibles detenidos ni sobre la cantidad de personas heridas. Sin embargo, la magnitud de los hechos generó una fuerte preocupación debido a la enorme cantidad de fanáticos que llegaron a la ciudad para presenciar la definición del torneo continental.

Ante el riesgo de nuevos episodios de violencia, el gobierno húngaro desplegó un operativo de seguridad sin precedentes. Cerca de 4.000 efectivos fueron distribuidos tanto dentro como fuera del estadio, que albergará a más de 67.000 espectadores. El dispositivo incluye patrullas especiales, vigilancia aérea con drones y unidades caninas.

Las estimaciones indican que cada club recibió unas 17.000 localidades para sus seguidores, aunque miles de personas adicionales viajaron sin entradas con el objetivo de vivir el ambiente de la final. Según los cálculos oficiales, alrededor de 10.000 aficionados llegaron a Budapest sin tickets, incrementando considerablemente la presión sobre las fuerzas de seguridad.

Corridas en la previa de la Final de la Champions

El responsable del operativo, János Zoltán Kuczik, fue contundente al advertir: “Tomaremos medidas decisivas si encontramos algún comportamiento que perturbe el orden público”. Además, reconoció que la convivencia de miles de hinchas procedentes de Londres y París representaba un desafío importante para mantener la tranquilidad.

Mientras tanto, en Francia también se activó un amplio esquema preventivo. Miles de policías, gendarmes y bomberos fueron movilizados en París para controlar posibles festejos o desmanes vinculados al resultado. Las autoridades buscan evitar que se repitan episodios ocurridos en celebraciones anteriores, especialmente si el PSG consigue una nueva consagración europea.