Problemas para Scaloni: Paredes sufrió un desgarro y se perderá los amistosos previos al debut mundialista

La selección argentina se prepara pensando en el Mundial de Estados Unidos, Canadá, México. La lista de 26 ya es oficial y los jugadores ya están en el predio de Ezeiza. Leandro Paredes fue sometido a estudios por las molestias en el Isquiotibial derecho, donde arrojó un desgarro que lo deja fuera de los amistosos previos.

EL mediocampista mostró una versión apagada en la noche del jueves donde Boca quedó eliminado en fase de grupos de Copa Libertadores ante católica, dejando a la vista una posible lesión, que fue conformada en las últimas horas por parte del cuerpo médico de la selección.

Un desgarro en el Isquiotibial derecho lo tendrá por lo menos tres semanas afuera, confirmando su ausencia en los amistosos previos, vs Honduras el 6 de junio en Texas, e Islandia el 9 en Auburn.

Los estudios médicos confirmaron un desgarro que lo alejará varias semanas de actividad.

Además, los plazos estipulados dan a prever que tampoco estará para el debut del mundial el 16 de junio en Kansas City ante Argelia.

Tras el juego de Copa, el mediocampista de Boca había dicho que "venía arrastrando en la semana una sobrecarga en el isquio, pero no me iba a perder este partido y tampoco iba a salir", agregando además que "el entrenador me pidió que le diga la verdad, que salga, que me cuide, que tenía cosas importantes por jugar. No era un partido como para no jugar".

Ante este panorama, se abre la duda de que hará Scaloni, considerando que aún está a tiempo de hacer cambios en la lista definitiva, o mantendrá al centrocampista.