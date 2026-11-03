La natación neuquina celebra un nuevo logro internacional. Ana Lucía Cenci, se consagró campeona mundial en los 50 metros mariposa durante el 12° Campeonato Mundial de Natación para personas con síndrome de Down, que se desarrolla en Albufeira, Portugal, desde el 20 de octubre hasta el 7 de noviembre.

La representante de Zapala tuvo una destacada y se quedó con la medalla de oro tras registrar un tiempo de 45,44 segundos. En una definición sumamente ajustada, superando apenas cinco centésimas a la británica Alexandra Edwards, quien finalizó segunda con una marca de 45,49. parte de la Selección Argentina convocada por la Federación Argentina de Atletas con Síndrome de Down (FADASD), lugar donde llegó en el 2022 por intermedio de una concentración que se realizó en el Parque Roca, convocada por el profesor Ruiz Díaz, hoy su entrenador, junto a Emanuel Nievas, Pérez Mendieta, Patricio Elion.

El encanto de Anita con la natación comenzó a los 19 años, en el post pandemia, sus padres: Mónica y Roberto, la llevaron al natatorio Sportman, lugar donde aún hace sus entrenamientos. Primero aprendió a nadar y al mes ya dominaba la natación. Rápidamente participó en los ParaEpade representando a Neuquén donde logró su primera medalla de oro y posteriores récords americanos, títulos nacionales y medallas de oro en los Juegos de ParaAraucanía

La pasión por la natación se volvió un estilo de vida, ya que la zapalina está cursando para instructora de natación, en el Instituto de actividades deportivas (IAD) de Santa Fe. A distancia ya aprobó el nivel 1 de los cuatro que conforman la carrera, pausada producto de la preparación para la gran cita mundialista, donde aún le quedan dos presentación.

comenzó a nadar a los 19 años, y en pocos meses ya representaba a la provincia

“Como padres apoyamos todo lo que sienta y acompañarla, expresó su madre”; Mónica, quien además sostuvo que se tomarán una semana de descanso post mundial, para después acordar como siguen, junto a sus entrenadores, con relación a los entrenamientos y los estudios.

“Está muy entusiasmada, saludada y felicitada por todo el mundo. Está feliz y super emocionada por toda la repercusiones que tuvo en Neuquén. Muy agradecida y con todo los tres días de competencia” contó Mónica.

El camino por la gran cita mundialista no terminó´. Previo al oro en los 50 mariposas, quedó 6ta en los 100 libres y 4ta en los 50 libres. Mañana miércoles competirá en los 100 espalda y 100 metros mariposas. Ana Lucía Cenci alcanza la cima de la natación mundial y escribe una página histórica para el deporte de Zapala y toda la provincia de Neuquén.