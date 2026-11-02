Faltan 150 días para que Rosario vuelva a convertirse en el punto de encuentro del deporte argentino. Del 1 al 10 de abril de 2027, la ciudad del sur santafesino será sede de los primera edición Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior, un acontecimiento que reunirá a jóvenes deportistas de todo el país y marcará un nuevo capítulo en el desarrollo del deporte nacional.

Los Jadar Junior serán el único acontecimiento multideportivo que se realizará en Argentina durante 2027. Una oportunidad para que las nuevas generaciones sean protagonistas de una competencia que integrará al deporte olímpico y paralímpico, consolidando un modelo de trabajo conjunto que tuvo una experiencia exitosa en Rosario 2025 y que busca seguir creciendo en el tiempo.

La primera edición de los Junior dará continuidad al camino iniciado con los primeros Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, realizados en 2025, y tendrá como antecedente inmediato el enorme movimiento deportivo que dejaron los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

En ese sentido, Rosario volverá a poner en valor la infraestructura deportiva construida y puesta en funcionamiento para los Suramericanos, escenarios que hoy forman parte del legado de aquel acontecimiento y que permitirán seguir albergando competencias de nivel nacional e internacional.

En cada disciplina, los Jadar Junior tendrán además un atractivo especial: se desarrollarán los respectivos Campeonatos Argentinos, por lo que Rosario recibirá a los mejores exponentes juveniles de cada deporte. Será una oportunidad para competir, medirse con los principales talentos del país y sumar experiencia en un ámbito de alto rendimiento, con la posibilidad de proyectar futuras carreras deportivas.

Los Juegos también se inscriben en un horizonte más amplio. Serán el primer gran evento del calendario deportivo olímpico nacional con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2030, una cita para la que muchos de los jóvenes participantes comenzarán a transitar un camino de preparación y crecimiento. A su vez, para algunos deportistas representará una instancia importante de competencia y proyección en el año de los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Los Jadar y los Jadar Junior forman parte del programa nacional CReAR Federal, una iniciativa impulsada para fortalecer el desarrollo del alto rendimiento en todo el país y articular el trabajo entre el movimiento olímpico y paralímpico. Dentro de sus planes federales, los eventos deportivos ocupan un lugar central, junto con las evaluaciones, capacitaciones, selecciones y campus, la formación deportiva, la promoción del ejercicio físico y el acompañamiento integral al deportista.

Con el legado de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, la experiencia de los Jadar 2025 y una nueva generación lista para ser protagonista, la ciudad ya se prepara para recibir diez días de deporte, integración y futuro.