Este domingo se realizó el encuentro recreativo libre y gratuito "Ruca Che se Mueve" que reunió a familias de la capital neuquina en el emblemático estadio del oeste para compartir una mañana al aire libre, organizado por el gobierno de la Provincia del Neuquén a través de Ecydense, del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura.

El cronograma inició a las 8 con la entrega de remeras y los kits de acreditación. Tras una entrada en calor con música y baile, se dio la largada oficial al circuito principal a las 11. El recorrido tuvo como punto de largada y llegada al estadio Ruca Che y atravesó el predio de Espacio Duam.

Bajo el lema “hacela a tu ritmo” la propuesta convocó a completar el trazado a corredores, trotadores, familias y caminantes de todas las edades. En la previa, niños de entre 5 y 10 años tuvieron su propio recorrido de 400 metros, diseñado para fomentar los hábitos saludables desde temprana edad de forma integradora.

Como complemento, en el patio delantero se instalaron juegos de kermesse, una cancha inflable y diferentes atractivos para disfrutar en familia. El clima acompañó una mañana en la que se cumplió el objetivo de combinar actividades familiares, recreación, actividad física, música, regalos y reconocimientos.

En una jornada marcada por el entusiasmo de la comunidad, además de reconocer a los primeros en llegar, se entregaron presentes a Ester, la participante más longeva, al mejor disfraz y a los últimos en llegar, por el esfuerzo de completar el trazado de más de 6.000 metros.