Argentina cayó ante España por 1-0 en la final del Mundial 2026. El seleccionado que dirige Lionel Saloni fue superado en el juego, terminando con uno menos ante los europeos. fue la cuarta vez que el seleccionado albiceleste llegó a un suplementario, repitiendo lo que pasó en Brasil 2014.

La selección argentina protagonizó algunas de las finales más emocionantes en la historia de la Copa del Mundo. De las siete definiciones mundialistas que disputó, cuatro se extendieron hasta el tiempo suplementario, dejando un saldo de dos consagración y dos derrotas.

La primera final que llegó al tiempo suplementario fue la del Mundial de Argentina 1978. El equipo dirigido por César Luis Menotti igualó 1-1 con los Países Bajos durante los 90 minutos reglamentarios, luego de que Dick Nanninga empatara sobre el cierre el gol inicial de Mario Kempes. Ya en el alargue, Kempes volvió a aparecer para desnivelar el marcador y Daniel Bertoni sentenció el 3-1 que le dio a la Selección su primera Copa del Mundo ante un Monumental repleto.

En el 78, Argentina ganó su primer suplementario

Hubo que esperar 36 años para volver a vivir una final con tiempo extra. En Brasil 2014, el conjunto conducido por Alejandro Sabella protagonizó un duelo muy parejo frente a Alemania. Tras un empate sin goles en el tiempo reglamentario, el título se definió en la prórroga, donde Mario Götze marcó a los 113 minutos el único tanto del encuentro para darle la victoria a los europeos y dejar a Argentina a las puertas de su tercera estrella.

La revancha llegó en Qatar 2022, en una de las finales más espectaculares de todos los tiempos. Argentina ganaba 2-0, Francia reaccionó y llevó el partido al suplementario con el 2-2. En el alargue, Lionel Messi volvió a adelantar a la Albiceleste, pero Kylian Mbappé igualó nuevamente para establecer el 3-3 definitivo. La definición se trasladó a los penales, donde el equipo de Lionel Scaloni se impuso por 4-2 gracias a las atajadas de Emiliano "Dibu" Martínez y los remates convertidos por Messi, Dybala, Paredes y Montiel, que selló la conquista de la tercera Copa del Mundo.

Esta fue cuarta vez que Argentina definió una Copa del mundo en tiempo extra. con gol de Torres, el equipo europeo se llev{o el título y su segunda corona mundialista.