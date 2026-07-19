Sobre el final de un primer tiempo adverso en el trámite de juego para la Argentina ante España en la final del Mundial 2026, Lisandro Martínez dejó la cancha por una lesión muscular en la pierna derecha.

El central del Manchester United sintió el esfuerzo en una jugada que fue a presionar sobre la marca de Mikel Oyarzabal y de inmediato hizo señas al banco de suplentes sobre los 40 minutos del partido. Tras el corte de la acción, el defensor sudamericano vio la tarjeta amarilla.

Nicolás Otamendi fue el jugador elegido por Lionel Scaloni, rearmando la última línea para acompañar a Cristian Romero en la zaga.

Más allá de los pocos minutos que restaban para el descanso, el combinado albiceleste no pudo estirar la decisión, agotando una de las ventanas de los cambios en un partido que se fue al descanso 0 a 0, más allá de la tenencia del balón que cumplió el rival europeo sobre el actual campeón del mundo.