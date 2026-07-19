Final complicada para la Argentina ante España, también en lo que respecta a los lesionados porque a la salida de Lisandro Martínez en el primer tiempo se sumó la Cristian Romero previo a la pausa de rehidratación en el complemento.

Facundo Medina ingresó por el actual marcador del Tottenham inglés, compartiendo la zaga central con Nicolás Otamendi para los últimos 20 minutos del partido.

Con su ingreso, junto al de Giuliano Simeone por Rodrigo De Paul, el equipo de Lionel Scaloni se quedó sin relevos, excepto que la definición llegue al tiempo extra, donde se permite uno extra.

Así, a las salidas de los defensores centrales y De Paul se sumó Nahuel Molina por Gonzalo Montiel en el andarivel derecho de la última línea y Leandro Paredes por Nicolás González en el entretiempo.

Marcado dominio español

A partir de la posesión de la pelota, España domina la final y complica a una Argentina que casi no atacó y dejó a Julián Álvarez y Lionel Messi muy desconectados.

Un par de buenas intervenciones de Emiliano Martínez en el arco mantienen el cero y la expectativa.