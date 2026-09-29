Culminó la edición XIII de los Juegos Suramericanos, competencia que se disputó en Rosario y que una gran actuación de la delegación Argentina, segunda en le medallero por detrás de Brasil. Neuquén redondeó una actuación histórica con sus 11 deportistas y logrando diez medallas, siendo la mejor provincia de la Patagonia.

No fueron unos juegos más para Neuquén. Las tres medallas de oro de la mano de José Luis Acuña (Taekwondo), Benjamín Gader (Patín Carrera) Facundo Chaves (Esport- Valorant), Una plateada con Esteban Silva en Tiro con arco, y los bronces de Matías Contreras por duplicado en Canotaje Slalom, Manuel Turone en BMX, Wanda Arca (Tro con arco) Abril Garzón (Ciclismo- madison) y Pilar Erchechoury en Squash. Sumando los dos 8vos puestos de Lucía Monje en Patín Carrera, y el 5to de Giuliana Baigorria en Lanzamiento de Martillo; Dejaron a la provincia la provincia patagónica con más podios para la delegación nacional, que cosechó un total de 293 preseas (81 de oro, 87 de plata y 125 de bronce).

Ante esto, la Secretaria de Deportes de Neuquén, quien acompaño a la delegación en su segunda semana, resaltó que “Hay un gran esfuerzo de los chicos, del entrenamiento, de todo lo que llevan adelante durante el año, de sus familias y, obviamente, del apoyo nuestro en el día a día para poder acompañarlos”. Agregando además que “Estos deportistas vienen con una intensidad de competencia, de compromiso, de pasión, de estar concentrados, y eso es lo que nosotros queremos en el desarrollo deportivo que tienen”.

José Luis Acuña, medalla de oro en Taekwondo

Así mismo, resaltó el acompañamiento por parte del estado, a base de los diferentes programas que tiene el gobierno provincial para el mediano y alto rendimiento. “Más allá de algo tan importante como es el programa de becas, de estos 11 deportistas hay 9 en el programa. Nosotros, junto obviamente con el gobernador, que está en contacto con muchos de ellos, con el equipo de trabajo de la Secretaría, estamos muy atentos a las necesidades. Porque siempre hay un desafío nuevo, una competencia nueva, una concentración nueva y, bueno, tratamos de acompañarlos con infraestructura deportiva, con elementos deportivos, con equipamientos, con viajes, con pasajes, con lo que sea que necesiten. Más allá de las becas, estamos presentes”.

"Estos resultado son del esfuerzo que hacen las familias y la constancia que ellos tienen, el trabajo en el día a día, de toda la trayectoria y el progreso que ellos han tenido durante todo este año".

Por otro lado, Villone resaltó que el plan de becas ahora tendrá el refuerzo del “Premio al Podio” que quedó determinado a principio de año, y que hoy tiene 15 deportistas que lograron, en diferentes competencias, medallas. “Esto incentiva a poder seguir creciendo, desarrollándose y compitiendo en loque ellos realizan. Realmente eso es una novedad, es algo inédito y es algo que realmente el gobernador ha decidido poder invertir cada vez más en lo que tiene que ver con el mediano y alto rendimiento”.

Los juegos Suramericanos, marcaron para Neuquén, un gran despegue dentro del plano nacional, donde deportistas de diferentes disciplinas pudieron proyectar su nombre, no solo a nivel nacional y continental, sino también mundial, pensando en los próximos Juegos Panamericanos y olímpicos.

Nota Completa con María Fernanda Villone: