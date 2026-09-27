Este sábado se apagó el pebetero en Rosario, y se informó que buena parte de lo construido para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 va a seguir funcionando. La inversión dejó estadios, un velódromo y sobre todo tres complejos habitacionales que ya tienen destino confirmado una vez que los deportistas se vayan de la ciudad entre este domingo y el lunes.

El legado más concreto de estos Juegos no es deportivo, sino habitacional. Se construyeron, tres villas deportivas, una por cada ciudad sede.

Rosario: 245 departamentos, levantados en el predio histórico del ex Batallón 121, al sur de la ciudad.

Santa Fe capital: 346 viviendas en el barrio Esmeralda Este II, con capacidad para alojar a 1.380 atletas.

Rafaela: unidades más chicas, dentro del mismo plan de infraestructura.

Legado de los Juegos Suramericanos: viviendas y estadios en Santa Fe

¿Qué pasará con esas viviendas después de los Juegos?

En Santa Fe capital, las 346 unidades serán sorteadas entre familias santafesinas, algo que el propio gobernador Maximiliano Pullaro remarcó en la inauguración del complejo. "Cuando veo el avance que ha tenido Santa Fe, particularmente con los Juegos Suramericanos, siento una profunda emoción". En Rosario, las unidades se sumarán a la oferta habitacional de la ciudad.

Más allá de las viviendas, los Juegos dejan una serie de estadios y complejos que quedarán a disposición de clubes y deportistas de la provincia:

Rosario: el Centro Acuático, el Invencible Arena y el Estadio Multipropósito suman, entre los tres, 21.680 metros cuadrados de infraestructura de primer nivel, apta para eventos internacionales.

Santa Fe capital: la renovación integral del CARD (Centro de Alto Rendimiento Deportivo), con una nueva pista de atletismo, el Estadio Multipropósito "Invencible Santa Fe" y el Centro de Tiro Deportivo de Recreo.

Rafaela: un velódromo cubierto, un Estadio Multipropósito y pistas de skate y BMX.

En conjunto, esas obras quedan como el legado más tangible de Santa Fe 2026: espacios de entrenamiento y competencia de nivel internacional que, hasta ahora, la provincia no tenía, y que a partir de la clausura pasan a estar a disposición de clubes, federaciones y deportistas locales.