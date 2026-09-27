Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 llegaron a su fin en su edición XIII. Santa Fe fue anfitriona entre el 12 y 26 de septiembre. Las tres ciudades cabecera, Rosario, Santa Fe capital y Rafaela, junto a subsedes albergaron la competencia multidisciplinaria más importante de la región. Argentina compitió en casa con una delegación récord de 653 atletas y finalizó en el segundo puesto en el medallero, apenas por detrás de Brasil, el gigante regional.

El notable salto de calidad de la delegación argentina se evidenció con claridad al comparar estos resultados con la edición anterior de Asunción 2022. En aquella oportunidad, la representación nacional finalizó en el tercer puesto con un total de 197 medallas (58 de oro, 65 de plata y 74 de bronce), quedando por detrás de Brasil y Colombia. En Santa Fe 2026, Argentina no solo recuperó el segundo lugar del medallero al superar a la delegación colombiana, sino que incrementó exponencialmente su cosecha hasta alcanzar un histórico total de 293 preseas (81 de oro, 87 de plata y 125 de bronce). Este importante avance se traduce en un impresionante crecimiento de 23 medallas doradas adicionales y 96 podios más que en la cita suramericana anterior, consolidando una de las actuaciones más brillantes y efectivas del deporte argentino en los últimos años.

medallero final

Brasil lideró de forma contundente, con 312 podios, 122 de ellos de oro, 107 plata, y 83 de bronce. Tercer lugar para Colombia, que batalló por el segundo puesto, pero terminó con 69 doradas, 61 de plata, y 62 de bronce.

El presidente del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia, destacó la organización y la magnitud de estos Juegos Suramericanos, haciendo énfasis en el legado de infraestructura deportiva que queda para el país y la calidez con la que se vivió cada jornada. "Han convertido estos Juegos Suramericanos en los Juegos con más público de la historia. Más de 3 millones y medio de personas nos acompañaron en la competencia, Fan Fest y todas las actividades" expresó.

La actual edición de los juegos significó un gran progreso para el deporte neuquino, que dijo presente con 11 deportistas, y que logró, para la delegación nacional, tres medallas de oro de la mano de José Luis Acuña (Taekwondo), Benjamín Gader (Patín Carrera) Facundo Chaves (Esport- Valorat).

Una plateada con Esteban Silva en Tiro con arco, y los bronces de Matías Contreras por duplicado en Canotaje Slalom, Manuel Turone en BMX, Wanda Arca (Tro con arco) Abril Garzón (Ciclismo- madison) y Pilar Erchechoury en Squash.