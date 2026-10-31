Independiente de Neuquén consiguió una importante victoria como visitante por 72 a 69 y frenó el buen arranque de Boca Juniors en la temporada 2026/2027 de la Liga Nacional Femenina de Basquetbol en partido correspondiente a la Conferencia Sur, que se jugó en el estadio Luis Conde -La Bombonerita- emplazado en el predio de Casa Amarilla.

El equipo dirigido por Gabriel Del Egido encontró en Josefina Torruella a su máxima figura, con 26 puntos y siete triples convertidos en 12 intentos, llegó al compromiso del viernes, con registro de tres victorias y una derrota. En tanto, las Xeneizes resignaron su invicto ante las de la capital neuquina, luego de cinco victorias consecutivas.

Independiente marcó el ritmo

Boca comenzó mejor, con Luciana Delabarba como conductora y autora de cinco puntos consecutivos. Sin embargo, Independiente respondió desde el perímetro con Josefina Torruella y Sofía Cabrera. Las neuquinas aprovecharon las imprecisiones locales, pasaron al frente y cerraron el primer cuarto arriba por 24 a 19. En el segundo período, Gabriel Fernández buscó fortalecer el juego interior con Florencia Fernández y Candela Gentinetta. Delabarba lideró una reacción que puso a Boca 29-24, pero las visitantes recuperaron terreno con su efectividad exterior. Con ocho triples en 15 intentos, Independiente llegó al descanso largo ganando 39-35.

La defensa neuquina hizo la diferencia

El tercer cuarto encontró a Boca más agresivo defensivamente, aunque continuó sufriendo su falta de gol. Independiente mantuvo el orden, forzó errores y encontró respuestas con Jacqueline Soto y Torruella, quien convirtió su quinto triple para establecer el 45 a 41.

El Xeneize consiguió acercarse a 48-46, pero las patagónicas respondieron con una defensa firme y un triple de Renata Scordo. Así, Independiente ingresó al último cuarto con una ventaja de 55 a 51.

Sofía Cabrera festeja la victoria de Las Rojitas.

Un cierre vibrante y un invicto que llegó a su fin

En el período decisivo, Florencia Fernández aportó rebotes ofensivos y puntos de segunda oportunidad, mientras que Paula Alegre permitió que Independiente estirara la diferencia a siete unidades. Boca reaccionó empujado por su público. Un triple de Delabarba y cuatro puntos consecutivos de Virginia Peralta igualaron el encuentro en 62, cuando restaban 3 minutos y 30 segundos.

Delabarba volvió a aparecer con una jugada de tres puntos para establecer el 65 a 65, pero Torruella respondió con un triple fundamental. Peralta se mantuvo a Boca en partido y Alegre aportó dos tiros libres importantes para que las neuquinas se adelantaran 70 a 67. El Xeneize pagó caro su falta de efectividad, especialmente desde el perímetro, donde terminó con apenas seis conversiones en 25 intentos. En el cierre, Sofía Cabrera sumó desde la línea y los visitantes defendieron la ventaja.

Independiente tuvo el 72-69 y terminó con el invicto de Boca, respaldado por una gran actuación colectiva y los 25 puntos de Torruella, quien se convirtió siete de sus 12 lanzamientos de tres puntos.