Los representantes neuquinos no pudieron cerrar una buena jornada en la Liga Femenina de Básquet. Independiente de Neuquén cayó frente a Vélez Sarsfield por 57 a 43, mientras que El Biguá perdió ante Boca Juniors por 69 a 59.

Las Rojas se presentaron como visitante ante Vélez y no logró sostener su invicto, luego de tres victorias consecutivas. El encuentro se mantuvo equilibrado durante buena parte del desarrollo, pero el conjunto local consiguió marcar diferencias en el último cuarto para quedarse con el triunfo. Lara Leivas, con 17 puntos, fue la máxima anotadora de Vélez, mientras que Paola Alegre aportó 11 unidades para el equipo neuquino.

Las rojas tuvieron tres cuartos de buen nivel, pero en el último se quedó son gol (marcó apenas 2 puntos) y dejó escapar una buena chance de poder llevarse algo de visitante.

las rojas se quedaron sin gol en el último cuarto y lo pagaron caro

Por su parte, El Biguá tuvo un exigente compromiso ante Boca Juniors. El conjunto neuquino cayó por diez puntos, 69 a 59, frente a un Xeneize que continúa mostrando su fortaleza en la competencia. Julia Fernández fue una de las figuras del encuentro, con 18 puntos y 10 rebotes.

Las neuquinas hicieron un gran partido, incluso liderando el marcador por momentos, pero en los minutos finales, la jerarquía del conjunto Xeneize dejó el triunfo para Boca.

De esta manera, los dos representantes de Neuquén no pudieron sumar en una nueva presentación de la Liga Femenina y buscarán recuperarse en sus próximos compromisos que serán esta noche. Desde las 20hs, las verdes visitan a Vélez en el Víctor Barba, mientras que las rojas van por el golpe en La Bombonerita, 20:30.