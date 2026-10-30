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SERÁ EL MÁS GRANDE LA PATAGONIA

El sueño ya está en marcha: comenzó la construcción del estadio de Deportivo Rincón

En las últimas horas, autoridades del León del Norte recorrieron el lugar donde se está construyendo el nuevo centro deportivo de la entidad, el cual albergará una imponente cancha de fútbol.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 30 de octubre de 2026 a las 17:52
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Y el día llegó. En los últimos horas el Deportivo Rincón inició las obras del Centro de Alto Rendimiento de la entidad y se comenzó con la constricción de las tribunas y cabinas de lo que será el nuevo estadio de fútbol.

La iniciativa está pensada como un espacio destinado al desarrollo deportivo, la salud y la integración de las familias de Rincón de los Sauces y de toda la provincia, fortaleciendo el crecimiento de la institución y generando nuevas oportunidades para deportistas y jóvenes.

Se conocieron las primeras imágenes de la obra, de la construcción de lo que será el nuevo recinto de la entidad de la Liga de Fútbol de Neuquén que en principio albergaría 20.000 espectadores, dejando la posibilidad de engrosar su capacidad en 10 aficionados más.

Centro de Alto Rendimiento, no solo tendrá el futuro estadio de fútbol, sino además la obra contempla la construcción de un gimnasio cerrado, canchas de césped sintético de entrenamiento, la cancha de agua de hockey, un albergue para concentraciones, un Salón de Usos Múltiples (SUM), un gimnasio de musculación y un restaurante. En el futuro se estima poder sumar más infraestructura al lugar, una pileta de natación olímpica, otro gimnasio cerrado, canchas de tenis y pádel.

De esta manera, Deportivo Rincón continúa consolidando su presencia a nivel provincial y nacional, no solo desde la competencia deportiva, sino también a través de proyectos de infraestructura y desarrollo que buscan acompañar el crecimiento del club y de la comunidad.

Consultado los dirigentes de la institución por Mejor Informado, remarcaron que la inauguración está prevista entre junio y septiembre del año venidero.

Cuando más cortos sean los tiempos, mejor. Intentaremos jugar la segunda parte del Torneo Federal A 2027 en nuestro flamante nuevo estadio", concluyeron

 

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